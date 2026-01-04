Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigieron la liberación de Nicolás Maduro, preso en EEUU + Seguir en









El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dio una declaración en la que pidió por la libertad de líder recluido en una cárcel de Nueva York. "Es Maduro el auténtico y genuino líder constitucional", dijo.

Padrino López en su mensaje al mundo, exigiendo la liberación de Maduro.

"Exigimos la liberación de Nicolás Maduro. Está secuestrado con la primera dama Cilia Flores, un acto de saña que se desató contra una mujer de valores y principios", expresó Padrino López, en un mensaje emitido por cadena nacional venezolana.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigieron la liberación de Nicolás Maduro

Exigió "la rápida liberación" de Maduro, al que se refirió como un "auténtico y genuino líder" de los venezolanos, y de su esposa, Cilia Flores. "Le pedimos al mundo que vea con atención todo esto que está sucediendo en contra de nuestra soberanía y nuestra constitución", añadió.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela reconocieron a la vice Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras el arresto de Maduro, ya que Padrino López incluyó en un comunicado el fallo en el que la Corte Suprema de ese país ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días. El funcionario bolivariano además tildó de "cobarde secuestro" la detención de Maduro de parte de Estados Unidos.

captura fuerzas armadas venezuela declaracion El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia para discutir el accionar de Estados Unidos en Venezuela El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de urgencia el próximo lunes luego del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Al respecto, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el operativo "Resolución Absoluta" podría sentar "un precedente peligroso" en el plano internacional. La convocatoria fue solicitada por Colombia y cuenta con el respaldo de Rusia y China. El órgano de 15 miembros ya se había reunido dos veces en los últimos 3 meses —en octubre y diciembre— por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.