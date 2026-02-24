La ONU busca dar ayuda humanitaria a Cuba mientras Canadá planea apoyo a La Habana

La agencia humanitaria denunció dificultades en el envío de ayuda por las consecuencias del huracán Melissa, por la falta de crudo. A la par, Canadá se sumó a asistir a la isla y sostuvo que sigue de cerca de la problemática.

La crisis en Cuba atraviesa un nuevo capítulo, tras una serie de dificultades para recibir ayuda por los destrozos pendientes del huracán Melissa . La ONU y Canadá planean brindar asistencia a la isla, pero denuncian que el cerco energético impuesto por EEUU , por la falta de petróleo, ralentiza la posibilidad de acercar provisiones.

Las autoridades cubana iniciaron hace unos días la distribución de ayuda humanitaria enviada desde México, basada en 40 toneladas de productos para pequeños comercios que se distribuirá con prioridad para ciertos grupos sociales.

Ahora, la ONU tiene planeado enviar una serie de ayudas humanitarias a la isla, tras las consecuencias pendientes de resolver tras el paso del devastador huracán Melissa en octubre de 2025. Sin embargo, denuncian que "el acceso a combustible es urgente para poder responder y proteger a la población más vulnerable”, en palabras del coordinador residente de la organización en la isla, Francisco Pichón, a AP.

Entre las consecuencias de Melissa, se pueden mencionar al menos 2.000.000 de personas afectadas, más de 93.000 viviendas dañadas, centros educativos y de salud destruidos , así como pérdidas en cultivos e infraestructura. En medio de ese panorama, a finales de enero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con amenaza de aranceles a los países que entregaran petróleo a la isla tras la captura del venezolano Nicolás Maduro, en su momento aliado de La Habana en el envío de crudo.

“Estos choques consecutivos (el impacto por el paso de tres huracanes en dos años y en especial Melissa) en un país que tiene desafíos en su economía, y ahora con un cerco energético sin una ventana adecuada de recuperación, contribuye a disminuir la resiliencia y aumenta la vulnerabilidad ”, evaluó Pichón.

Tras el paso de Melissa la ONU lanzó en noviembre un Plan de Acción por u$s74.200.000 para atender a grupos necesitados e impulsar una recuperación. Unos u$s23.670.000 ya fueron conseguidos en estos meses, explicó Pichón, y entre los donantes para la causa, además de algunas agencias de la propia ONU, fueron países como Canadá, Italia, Reino Unido o Japón.

Sin embargo, gran parte de esa ayuda está ahora trabada por falta de combustible. “Evidentemente va a haber retrasos importantes en la implementación (del Plan de Acción) y en el momento en que los bienes lleguen”, lamentó el coordinador.

Por su parte, la jefa de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Cuba, Marisol Alfonso de Armas, indicó a la AP que unas 200.000 personas se verán afectadas –sobre todo mujeres—por la ralentización de envíos de insumos médicos, medicinas y equipamientos.

“Algunos de estos insumos se encuentran hoy ya en los almacenes y no hemos podido todavía transportarlos”, lamentó la funcionaria. Desde la organización no descartan llevar a la isla el combustible necesario para sus operaciones en base a negociaciones diplomáticas.

Canadá planea ayudar a Cuba mientras Washington ejerce presión

El gobierno de Canadá sostuvo el lunes que planea asistir a Cuba, mientras la isla se enfrenta a una escasez de combustible. "Estamos preparando un plan de ayuda", indicó la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, sin dar más detalles.

Por su lado, el bloque de Washington a la llegada de crudo incluye el procedente de su aliado Venezuela tras la captura de su expresidente Nicolás Maduro. Esto provocó un aumento de los precios en alimentos y transporte, a la par de escasez de combustible y cortes de electricidad.

La ONU advirtió que, si no se satisfacen las necesidades energéticas de la isla, esto podría desencadenar una crisis humanitaria. Al respecto, Canadá indicó la semana pasada que estaba siguiendo de cerca la situación y que le preocupaba "el riesgo creciente" de esta posibilidad, citó Reuters.