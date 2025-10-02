Venezuela denunció la presencia de aviones de EEUU cerca de su frontera







El ministro de Defensa venezolano advirtió: "No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional".

Escala la tensión entre EEUU y Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves la detección de al menos cinco aviones de combate estadounidenses sobrevolando cerca de sus fronteras y advirtió que es una "gran amenaza contra la seguridad de la nación".

Se trata de un nuevo capítulo en la escalada diplomática entre ambos países, que comenzó cuando Donald Trump abrió una cruzada antidrogas en el Caribe y acusó al presidente Nicolás Maduro de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.

"No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional", advirtió Padrino López y agregó: "Se ha detectado en el sistema integrado de defensa aérea, dentro de la región de Maiquetía, a más de cinco aviones vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35 mil pies".

"Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido acercar a las costas venezolanas", acusó Padrino López.

A su vez, también dijo que nunca vieron "este despliegue de aviones de la clase F-35" y advirtió: "Los estamos viendo, quiero que sepan que eso no nos intimida. La presencia de esos aviones volando en la cercanía de nuestra área de influencia es una grosería, es una provocación, una amenaza contra la seguridad de la nación”.

A partir de esta nueva escalada, el funcionario adelantó que realizarán una “movilización nacional” en caso de ser “agredida” por Estados Unidos. Por otro lado, se refirió a la medida que promulgó días atrás el gobierno venezolano para ampliar los poderes del mandatario a través de un decreto de “conmoción exterior” que autoriza a las autoridades a tomar el control militar de los servicios públicos y de las instituciones estratégicas, además de facilitar el cierre de las fronteras. Padrino explicó que con esta norma buscan “proteger los intereses económicos, la producción, la vida y la salud” de los ciudadanos. “Para eso son los estados de excepción en revolución, nunca jamás en revolución”, remarcó. Los ataques de EEUU a embarcaciones venezolanas Esta nueva denuncia se da luego de que en las últimas semanas flotas de EEUU hubieran tres lanchas supuestamente cargadas de de estupefacientes en aguas del Caribe, cerca de las costas de Venezuela. El propio Trump anunció los ataques en los que murieron varias personas. La trilogía de ataques comenzó cuando Trump ordenó la intercepción de un barco que presuntamente transportaba drogas. La última operación dejó un saldo de 11 muertos. Al ser cuestionado acerca de qué pruebas tiene Estados Unidos de que estos buques son utilizados para el traslado de drogas, Trump respondió: “Tenemos pruebas. Basta con mirar el cargamento esparcido por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.