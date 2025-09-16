Donald Trump aseguró que EEUU destruyó una tercera "lancha narco" proveniente de Venezuela

El presidente estadounidense afirmó que el ejercito de su país desmanteló tres embarcaciones en total, y no dos como había afirmado el Pentágono hasta el momento. Además, apuntó contra Nicolás Maduro y le exigió que deje de "enviar narcóticos y criminales".

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos volvió a escalar, luego de que Donald Trump, anunciara que el ejercito estadounidense había desmantelado un tercer barc o con que provenía del país sudamericano. “Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos" , confirmó el líder republicano.

“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos” , declaró Trump contra el mandatario del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien el lunes pasado había calificado las acciones de Estados Unidos como una agresión.

Desde hace algunas semanas, el líder estadounidense amplificó su campaña contra los cárteles de droga , lo que aumento la tensión en su relación con Venezuela, a quien acusa de liderar una red de "terrorismo y narcotráfico".

En un nuevo episodio del conflicto, Trump afirmó que el ejercito estadounidense interceptó una embarcación, aunque no dio mayores detalles al respecto.

Uno de los ataques del ejército de Estados Unidos a las embarcaciones.

Sin embargo, el presidente de EEUU si se hizo eco en sus redes sociales del segundo segundo ataque, ocurrido el pasado lunes, y afirmó que el mismo "resultó en la muerte en combate de tres terroristas hombres". También compartió un video del momento de la ofensiva y aseguró que su país está listo para atacar los cárteles de la droga "tanto en tierra como en el mar".

La trilogía de ataques comenzó el mes pasado, cuando Trump ordenó la intercepción de un barco que presuntamente transportaba drogas. La operación dejó un saldo de 11 muertos.

Al ser cuestionado acerca de qué pruebas tiene Estados Unidos de que estos buques son utilizados para el traslado de drogas, Trump respondió: “Tenemos pruebas. Basta con mirar el cargamento esparcido por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.

La respuesta de Nicolás Maduro

Por su parte, el líder del régimen de Venezuela calificó las operaciones de Estados como una "agresión militar". Con las tensiones en aumento, Maduro advirtió: "Según el derecho internacional, Venezuela tiene derecho a responder”.

Nicolás Maduro Maduro advirtió que Venezuela tiene "derecho a responder" las agresiones de Estados Unidos. LA Times

“Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente; no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”, concluyó Maduro.