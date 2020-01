Con bloqueo chavista, disidente asumió presidencia del Parlamento pero en paralelo Guaidó se adjudicó la reelección

Video de Guaidó.mp4 El momento en que le conceden el ingreso a Juan Guaidó pero opta por no ingresar. @OrlenysOV

Parra fue elegido a mano alzada, sin un conteo de los votos, con Guaidó ausente de la sesión y sin que se alcanzara el quórum ya que varios diputados no pudieron ingresar a la sede de la AN porque la policía se los impidió. Parra aseguró a la prensa que la sesión contó con 140 diputados y que 81 aprobaron su postulación, presentada apenas unas horas antes por otro legislador opositor que marcó distancia con Guaidó, José Brito. El congresista chavista Pedro Carreño, no obstante, aseguró a la AFP que fueron 84 votos, mayoría simple en la cámara.

TVVenezuela Noticias on Twitter Diputados chavistas eligieron a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional sin que el presidente (E) @jguaido, estuviera presente #TVVenezuela por: https://t.co/3LuYaa1oMD pic.twitter.com/Gi4aPc9Onz — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) January 5, 2020

En las redes sociales, el autoproclamado presidente de Venezuela -reconocido por 60 países- denunció un "golpe de Estado" del chavismo y los opositores disidentes. Imágenes lo mostraron tratando de trepar las rejas del perímetro del congreso para ingresar, aunque sin éxito, pese a que estaba habilitado para acceder a la Asamblea.

Luego de la proclamación de Parra, que tildó de "show burdo", Guaidó llamó a una sesión a diputados opositores en las instalaciones de El Nacional, un medio de comunicación crítico de Maduro, y allí fue ratificado.

Primero Justicia on Twitter La Guardia Nacional ejecutó la orden del régimen de dar un golpe de estado a la @AsambleaVE . Impidieron que los diputados ingresaran al Palacio Legislativo, incluso el presidente @jguaido intentó entrar subiendo una reja. Esta es la imagen que debe rodar por el mundo entero. pic.twitter.com/8Bdg7xrLSu — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) January 5, 2020

"Sin voto ni quórum reglamentario, diputados del PSUV y la fracción corrupta Clap juramenta falsa directiva", denunció la presidencia de la Asamblea liderada por Guaidó en un comunicado.

Primero Justicia on Twitter #ALERTA | Golpe al parlamento. Sin votos ni quórum diputados del Psuv intentan juramentar falsa directiva.#5Ene pic.twitter.com/vaw0yUV9gK — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) January 5, 2020

"Guaidó llevó al país a un callejón sin salida. Le pidió a nuestro pueblo estar en la calle y en cada uno de esos eventos la frustración carcomió su espíritu de lucha. Hoy vemos en la calle frustración y agotamiento", dijo Parra en su discurso.

Además, exigió un cambio en la ruta. "O seguimos por el mismo camino, la misma ruta de los tres pasos que nos llevó a un punto muerto, o buscamos una nueva ruta", sostuvo.

"Ello implica un acercamiento a los factores de poder, para mejorar la calidad de vida de la gente. Guaidó: durante 2019 fuiste la esperanza, pero hoy eres la mayor decepción. Eres el pasado", sentenció Parra.

Esta jornada era un momento clave para Guaidó, de 36 años, quien intenta reimpulsar su liderazgo opositor con la reelección como jefe del parlamento, cargo desde el cual reclamó el 23 de enero del año pasado la presidencia encargada de Venezuela.

Juan Guaidó on Twitter Por si hay dudas de que Venezuela está en dictadura: funcionarios militares tratan de impedir que los Diputados cumplan con su deber de defender a los venezolanos, al pueblo al que ellos también juraron proteger.



Contra esto estamos luchando y lo vamos a vencer juntos. pic.twitter.com/52Pvg86h7s — Juan Guaidó (@jguaido) January 5, 2020

La oposición ganó 112 de 167 escaños en las elecciones legislativas de 2015, pero ha sufrido divisiones y, además, una treintena de legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas por procesos judiciales. Guaidó denuncia a la vez "sobornos" a diputados para ponerlos en su contra.

Parra fue acusado de haber cabildeado ante autoridades de Colombia y Estados Unidos para librar de responsabilidad al empresario colombiano Carlos Lizcano en casos de presuntos sobreprecios en la importación de alimentos para el gobierno de Nicolás Maduro. Después de esa denuncia, Guaidó los separó de la coalición antichavista.

La aceptación popular de Guaidó, según la encuestadora Datanálisis, cayó a 38,9% en diciembre después de llegar a 63% cuando se autojuramentó presidente ante una multitud en una plaza.