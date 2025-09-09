Crisis en Nepal: renunció en el primer ministro, incendiaron el Parlamento y hay 19 muertos

El mandatario KP Sharma Oli se vió obligado a renunciar en medio del descontento social. La ciudadanía reclama desde la corrupción hasta la prohibición de redes sociales.

La génesis de la protesta la ubican en la Generación Z, tras la prohibición de redes sociales.

El primer ministro de Nepal , KP Sharma Oli , dimitió este martes luego de que manifestantes desafiaran un toque de queda indefinido y se enfrentaran con la policía. La revuelta se arrastra desde el lunes, día que registró 19 muertos en protestas provocadas por la prohibición de las redes sociales.

El gobierno de Oli debió levantar la prohibición digital hoy, tras la intensificación de las protestas de ayer cuando en esa ocasión la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes que intentaban asaltar el Parlamento. Allí murieron 19 personas y se contabilizaron más de cien heridos en los disturbios .

El ministro del Interior Ramesh Lekhak también renunció durante una reunión de emergencia del gabinete el lunes por la noche y otros cuatro ministros del gobierno dimitieron en las últimas 24 horas.

Pero la tensión no cesó el martes, ya que Oli se vió obligado a dimitir sumiendo a Nepal en una nueva incertidumbre política. Reuters destacó que los disturbios son los peores en décadas en el país del Himalaya, situado entre India y China.

"En vista de la situación adversa que atraviesa el país, renuncio a partir de hoy para facilitar la solución del problema y contribuir a su resolución política , de acuerdo con la Constitución", declaró Oli en su carta de renuncia al presidente Ramchandra Paudel.

“Estoy acá para protestar contra la corrupción masiva en nuestro país”, dijo el estudiante Bishnu Thapa Chetri, según France 24 y agregó: “El país ha empeorado tanto que para nosotros, los jóvenes, no hay motivos para quedarnos”.

La génesis de las protestas: la Generación Z

La concentración fue denominada la protesta de la Generación Z, luego de que varias redes sociales -incluyendo Facebook, X y YouTube- fueran bloqueadas la semana pasada en la nación por no cumplir con un nuevo requisito de registro y supervisión gubernamental.

El gobierno de Nepal busca regular más ampliamente las redes sociales mediante un proyecto de ley para que las plataformas estén “adecuadamente gestionadas, sean responsables y rendir cuentas”. Pero la propuesta se interpretó como una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan sus protestas en línea.

Como antecedente, Nepal vetó TikTok en 2023 argumentando que afectaba la “armonía social, la buena voluntad y difundía contenidos inapropiados”.

Gobierno provisorio en Nepal

Una fuente del gobierno dijo a Reuters que la renuncia había sido aceptada y que el Presidente había iniciado el "proceso y las discusiones para un nuevo líder".

Al escuchar la noticia, jóvenes entraron al complejo parlamentario, agitando las manos en el aire y gritando consignas mientras salía humo de algunas secciones del edificio.

"Ganamos", escribió un manifestante con enormes letras naranjas en la pared color beige del edificio del Parlamento, mientras otro cerca de él hacía el signo de "V" con los dedos, en señal de victoria.

Aunque los manifestantes seguían en las calles de la ciudad, ya no se registraron enfrentamientos ni violencia ya que las fuerzas de seguridad no interfirieron ni intentaron utilizar la fuerza, dijeron testigos.