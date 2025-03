Volodimír Zelenski propuso una tregua aérea y marítima con Rusia, que la tildó de "absolutamente inaceptable"

"Los ucranianos, los europeos, los estadounidenses y todo ser humano con corazón en este mundo está en desacuerdo con la guerra, todos tenemos que sentir que los rusos no nos están engañando", precisó.

En su exposición, el mandatario manifestó: " Todos deben garantizar que Rusia, el único motivo de esta guerra, acepta la necesidad de ponerle fin. Esto puede demostrarse con dos formas de silencio: no más ataques a la energía y a otras infraestructuras civiles, una tregua para los misiles las bombas y los drones de largo alcance, y no más operaciones militares en el mar Negro".

Bajo este marco, Zelenski añadió que dicha tregua debe ser "lo próximo" para que se desarrollen las negociaciones. "Los ucranianos, los europeos, los estadounidenses y todo ser humano con corazón en este mundo está en desacuerdo con la guerra, todos tenemos que sentir que los rusos no nos están engañando" , agregó. Asimismo, el líder ucraniano remarcó que "la liberación de prisioneros" de guerra por parte de ambos bandos puede contribuir a fomentar la confianza necesaria para negociar.

De esta manera, calificó cualquier tipo de pausa breve que permita una "reorganización" de las tropas como algo "absolutamente inaceptable, ya que conduciría exactamente al resultado contrario".

Zelenski realizó la propuesta ante el Consejo Europeo.

Volodímir Zelenski agradeció a Emmanuel Macron por su discurso

Zelenski, le agradeció este jueves a su par francés, Emmanuel Macron, luego de lo que fue el discurso del mandatario galo el miércoles por la noche. En el mismo, insistió en la urgencia de que Europa dependa de sí misma para defenderse de amenazas como la de Rusia.

"Le estoy agradecido a Emmanuel Macron por su visión clara y sus esfuerzos conjuntos para lograr la paz", remarcó Zelenski. En ese sentido, agregó que la paz que se firme en Ucrania "debe ser real, no simplemente una palabra". El mandatario ucraniano sentenció que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra, "no puede significar la capitulación o el colapso de Ucrania".

Y agregó: "Apreciamos profundamente el liderazgo y los esfuerzos de todos los que apoyan a Ucrania y refuerzan las capacidades defensivas de Europa", al volver de su tensa y polémica reunión con Donald Trump en Estados Unidos, luego de que dicho país le cortara a Ucrania el suministro de armas y de información de inteligencia para forzar a Kiev a negociar con Rusia en los términos de Washington.

En contraparte, el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, aseguró este jueves que el líder galo, Emmanuel Macron, "desaparecerá para siempre a muy tardar" en 2027 y nadie lo extrañará.

"Macron por sí mismo no representa una gran amenaza. Desaparecerá para siempre a más tardar el 14 de mayo de 2027. Y nadie le echará de menos", escribió Medvédev, actual número dos del Consejo de Seguridad de Rusia. El político ruso respondía así a las declaraciones de anoche de Macron, en las que el líder galo tachó a Rusia como una "amenaza para Francia y Europa".

También declaró abierto el "debate" sobre la posibilidad de extender a sus aliados la protección que ofrece a Francia su armamento nuclear.

Macron advirtió de una posible escalada de la guerra en Ucrania: "Rusia no se detendrá, Europa debe prepararse"

En un alarmante mensaje emitido por la televisión francesa, el presidente Emmanuel Macron advirtió las posibles consecuencias de la guerra en Ucrania y remarcó que "Rusia convirtió en una amenaza para Francia y para Europa".

Ante el giro diplomático que tomó Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump, cortando todo el apoyo militar, el mandatario francés reafirmó la necesidad de reforzar la seguridad ucraniana al remarcar que se trata de "un conflicto mundial": "Rusia no se detendrá en Ucrania, Europa debe prepararse", alertó. Al respecto, señaló que Moscú "viola" las fronteras europeas "para asesinar a opositores, manipula elecciones en Rumanía y Moldavia", "organiza ataques cibernéticos contra nuestros hospitales" y "trata de manipular nuestras opiniones con mentiras en redes sociales". Según Macron, "esta agresividad no parece conocer fronteras" y, "ante este mundo peligroso, quedarse como espectador sería una locura".

“La patria los necesita. La amenaza rusa está aquí y toca a todos los países de Europa”, expresó el mandatario atendiendo a la preocupación de los franceses de una eventual escalada del conflicto a nivel europeo. Reconoció que “la prosperidad y seguridad” en Europa “se han vuelto inciertas”, y aseguró que “nos encontramos en una nueva era”. Adelantó que serán necesarios nuevos "esfuerzos presupuestarios" e inversiones adicionales, financiados con recursos públicos y privados, pero sin aumentar los impuestos.

Por otro lado, anticipó que en la cumbre que mantendrán los líderes europeos este jueves 6 de marzo en Bruselas se darán "pasos decisivos" con medidas que ya estarían pactadas de antemano, como permitir que los Estados miembros aumenten su gasto con "financiación para comprar productos europeos".

Guerra en Ucrania: Macron cruzó a Donald Trump por su postura ante el conflicto

En cuanto a la posición de Trump, dejó en claro que "la paz no puede alcanzarse a cualquier precio" y que "no puede ser la capitulación de Ucrania". En ese sentido, consideró que la paz "también podría pasar por el despliegue de fuerzas europeas" en Ucrania. En cuanto a esta última propuesta, aclaró que "no irían a combatir hoy, ni a la línea del frente, sino que estarían allí, una vez firmada la paz, para garantizar su pleno respeto".

A tres años del inicio de la guerra en Ucrania, Macron recordó que el conflicto, que “provocó cerca de un millón de muertos y heridos, continúa con la misma intensidad”. Ante estas cifras, cuestionó la decisión de Estados Unidos de pausar el envío de ayuda militar "permitiendo dudar de lo que sucederá después”.