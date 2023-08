La Municipalidad de Santa Fe brinda los servicios de tratamiento contra la sarna, curaciones, desparasitaciones, ATB y castraciones de forma gratuita y por orden de llegada. En el caso de las castraciones, las mismas se realizan por turno, el cual se entrega en el mismo lugar, al momento de la apertura. Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos, y ser mayores de 6 meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de postparto. Los perros deben concurrir con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.