Intendente misionero reclama federalización del país  

San Vicente es una de las localidades más importantes de la provincia de Misiones. Situada a unos 150 kilómetros al noreste de Posadas es un polo industrial maderero que genera más del 50 por ciento del Producto Bruto Interno Geográfico de la Provincia (PBIGP). Considerada la Capital Nacional de la Madera, San Vicente es la sede permanente de la Fiesta Nacional de la Madera que se lleva a cabo anualmente en septiembre. “Hoy es una de las ciudades con mayor crecimiento de la provincia. No tenemos techo”.

El crecimiento produjo la creación de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU) en 2018 con carreras, entre otras destinadas a la producción y desarrollo y negocios. Esa casa de estudios se sumó a la sede la Universidad Nacional de Misiones (Unam) que también propone una carrera destinada a la producción agraria.

La mirada empresaria

Rodríguez además es empresario en varios rubros como ser supermercados y hotelería. “Siento que aún el gobierno nacional está en deuda con Misiones. “El 2020 fue un año difícil y lo sigue siendo. Nosotros que tenemos comercios de distintos rubros en varias ciudades como en ciudades fronterizas nos cayó mucho la venta, tal es el caso de Bernardo de Irigoyen (en esa localidad cuenta con un supermercado), en San Vicente, El Soberbio, San Pedro y Eldorado (también cuenta con locales del mismo rubro) se vendió un poco mejor, pero no compensó y, obviamente en nuestro caso nos afectó mucho porque además nos dedicamos al rubro turismo, lo que nos obligó mantener cerrado el hotel; por suerte no tuvimos que despedir personal ya que fuimos re ubicando a los empleados. Hoy necesitamos financiamiento y créditos, esa es otra deuda que Gobierno nacional que se suma a la de no poder acomodar los índices inflacionarios que es el mal mayor que tienen las Pymes".

La frontera y la zona aduanera

Rodríguez sostuvo que el cierre de frontera no favoreció al rubro alimenticio. “Por ejemplo el consumidor final brasilero que se acercaba al supermercado era muy fuerte”.

En cuanto al turismo dijo que aún no está trabajando al 100 por ciento. “Por supuesto que el turismo interno se va a mover un poco más, no obstante, estoy convencido que la gente mayor no desea moverse de sus casas. Estimo que en San Vicente sólo está ocupado el 40 por ciento de la plaza hotelera”.

El intendente y empresario está convencido que Misiones debería haber contado con una zona aduanera especial vetada por el presidente Alberto Fernández. “Estoy convencido que el reclamo de los misioneros es justo debido a la gran asimetría impositivas que tenemos con Brasil y Paraguay y, eso debe estar en la agenda del gobierno nacional".