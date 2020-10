Arabela Carreras: "Las tomas de tierras se tienen que terminar"

En ese sentido, dijo que está en diálogo con Nación, porque hay “una necesidad de resolver el conflicto”. “Hay presencia del Estado provincial, otras veces logramos dialogar pero esta vez fue muy difícil”, agregó. La toma de Mascardi, así como el desalojo, depende de la Justicia federal y de Nación, ya que se trata de Parques Nacionales y una ruta nacional. En ese sentido, Carreras se reunió con la ministra de Seguridad Sabina Frederic para dar una respuesta de fondo al conflicto. “Nación no dio un plazo para la solución de fondo”, dijo. Sobre la dificultad para no repetir hechos de violencia de episodios anteriores, afirmó: “Me preocupa la integridad de todas las personas, y es por eso que me hago presente en el lugar para evitar confrontaciones que podamos lamentar”.

También se refirió al desalojo en la toma de El Foyel, donde otra comunidad se retiró de los campos privados, y que por ese motivo la resolución dependía de la provincia. “Se pudo comprobar cómo el Estado en su conjunto, con procuración, el Ministerio Público y el personal policial entrenando, demostró que cuando hay convicción se puede defender las instituciones de forma pacífica”.