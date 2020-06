Bahía Blanca: comerciantes se rebelan y buscan abrir locales sin permiso

Los comerciantes vienen insistiendo para generar la apertura desde principios de mayo y pese a que hace tres semanas se había generado un avance, hubo un rebrote local por el cual no consiguieron la autorización de la Provincia.

Con la intención de no ganarse la queja directa de los comerciantes, el intendente de Juntos por el Cambio, Héctor Gay, mandó un proyecto de resolución al HCD local con el fin de elevarlo a la Provincia para de esta manera tener la aprobación, sin embargo el bloque del Frente de Todos no lo acompañó. Desde la oposición, un concejal le dejó en claro a este medio que “facilitar una venta más no puede estar por encima de privilegiar la salud pública”. Y agregó que “no se puede querer conseguir algo a través del HCD local cuando la competencia es nacional. Es una manera de lavarse las manos y no hacerse cargo. La situación es compleja para los comerciantes pero no se puede pasar por encima de una normativa nacional”.

“Ojalá podamos abrir. Sobre todo cuando no tenemos evidencia de que nuestro trabajo pueda afectar a la gente. Lo que hacemos es no romper ninguna regla, pero por el momento estamos trabajando con venta online”, asegura el presidente de la Cámara de Comerciantes, Luis Amore. La situación de indumentaria y calzado es compleja ya que, pese a que desde el 12 de mayo, los comercios volvieron a funcionar, este rubro sigue sin poder operar de manera normal. “Desde ayer empezamos a subir las ventas porque levantamos la persiana. Cada vez son más los que se van a sumar a abrir”, agrega.

“Hay que dejar en claro que no se puede ir en contra de la Nación. Se hizo un movimiento por redes sociales alentando esto pero el resultado no fue el esperado por quienes lo fomentaron. En Bahía Blanca primó el orden en este sentido pese a que quisieron llevar adelante una rebelión”, aseguró Miguel Aolita, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca.