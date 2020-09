Buenos Aires: oposición retoma proyecto de "ficha limpia" para evitar candidatos con condena

“Nace en función de la necesidad de las instituciones de la democracia de adaptarse a los tiempos modernos de las demandas sociales. Hoy se ve una enorme distancia entre la sociedad y la clase política y es nuestra obligación generar las condiciones para que la sociedad vuelva a confiar en la dirigencia política”, asegura, en diálogo con Ámbito, el legislador de Evolución Radical, y autor de la iniciativa.

El proyecto, que también tuvo su presentación en el Congreso Nacional, y en distintas legislaturas provinciales, cobró mayor trascendencia a partir de lo sucedido con el ahora exdiputado nacional Juan Emilio Ameri, quien la semana pasada debió renunciar a su banca tras protagonizar el escándalo sexual sucedido en medio de la sesión en la Cámara baja.

La iniciativa presentada por Pérez cuenta con dos aristas: la conducción partidaria y los cargos ejecutivos. ¿Por qué la ley, entonces no contempla los cargos electivos? “La provincia de Buenos Aires tiene sus condiciones y exigencias plasmadas en la Constitución, lo que exige una reforma constitucional. Algo que, de seguro, vamos a plantear antes de fin de año en un proyecto global”.

El proyecto propone que todas aquellas personas que puedan ocupar un cargo tanto en el ejecutivo provincial como en la conducción partidaria no tengan antecedentes penales con condena en los últimos ocho años. La iniciativa toma desde directores a ministros pasando por subsecretarios y secretarios. “Si se pierde la credibilidad no se pueden encarar las reformas necesarias”, sostiene Pérez. Y agrega que su intención no nace desde ningún disparador puntual, como el caso Ameri, porque “para legislar, no hay que ir detrás de la noticia. Hay que anticipar los inconvenientes. Y por eso el político tiene que empezar por casa”.

En relación a los tiempos establecidos, el legislador deja en claro que “una vez finalizado el plazo tiene que existir la posibilidad de volver a insertarse. El castigo no puede ser eterno porque también está el castigo social, que ya te limita. Entendemos que cumplida la condena, esos 8 años es un tiempo prudencial”.

No es la primera vez que la ficha limpia toma estado parlamentario. Se intentó en otras oportunidades y sin resultados favorables. “Hay una decisión política de proteger o evitar. Está el argumento de que cuando sos oposición, el Estado utiliza la Justicia para perseguir opositores y condenarlos. Pero me parece que en el estado de derecho ese temor tiene que haber desaparecido. Y en esa línea tenemos que buscar la mejor dirigencia. No es más que discutir algo que ha funciona en muchos países del mundo”.