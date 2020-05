Deuda: Provincia extendió canje hasta el 26 de mayo El Gobierno de Axel Kicillof decidió mantener abierto el proceso de reestructuración de deuda por u$s 7.148 millones que expiraba este lunes para avanzar en un "diálogo constructivo" con los acreedores que no aceptaron hasta el momento la propuesta. No pagó el vencimiento de u$s 110 millones incluído en la operatoria. "El diálogo sigue", argumentaron, consultados sobre la cornisa del default.