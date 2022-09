PRO reacomoda interna bonaerense: frente y contrafrente de un escenario con alianzas y perjudicados

Sin embargo, puertas adentro, no todos quedaron conformes con esa realidad. Y los motivos son claros. Para empezar, “si no hay competencia, no se camina”, suelen decir desde el peronismo, y así también lo entendieron desde el PRO. Pero, además, no todas las terminales internas del partido estaban conformes con la idea de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se quede con las dos principales candidaturas.