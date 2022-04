Kicillof en modo Cristina: una batería de medidas para bajar la inflación y aumentar la distancia con Nación

Su presencia no pasó desapercibida y desde el gabinete nacional, en la voz del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvieron que “no es saludable que Feletti se muestre crítico, son cosas que no suman ”. La referencia no era a su aparición bonaerense sino por el posicionamiento interno que tomó el funcionario al responsabilizar a Guzmán por el alza inflacionaria. Sin embargo, en Nación la foto con Kicillof no cayó bien.

El gobernador decidió terminar con el equilibrio interno y tras las diferentes internas que se fueron exponiendo luego del acuerdo con el FMI, también se decidió a jugar su propio partido con el fin de poder consolidarse en su camino por la reelección.

El análisis interno es el mismo que adopta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora y algunos jefes comunales que entienden que para conseguir mantener el poder hay que tomar una distancia necesaria con un gobierno nacional que sufre el impacto de la crisis económica.

Por eso la frase de la vicepresidenta durante la apertura de la Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana no se la tomó como una más: “Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder ”.

Con su batería de medidas, que incluye la ampliación de los Mercados bonaerenses, Mercados familiares itinerantes, descuentos con Cuentas DNI del Banco Provincia y un programa de relevamiento y fiscalización de precios en los 135 municipios de la Provincia para las canastas de Precios Cuidados, Kicillof afronta la problemática de lleno y, a la vez, profundiza y expone la distancia con la Nación.

“Hay que hacer valer la presencia del Estado, defendiendo y cuidando los bolsillos. Alinear las variables. El grueso de la economía es tarea de Nación, nosotros podemos acompañar y para eso vamos a trabajar incansablemente ”, sostuvo el gobernador en otro claro ejemplo de cómo el ejecutivo bonaerense busca sacar su propio rédito de la situación actual.

La reunión que se dio entre el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, horas después del acto, junto con empresarios de la cámara bonaerense también parece entrar en una acción complementaria para un gobierno provincial que intentará funcionar con una distancia prudencial del ejecutivo nacional.