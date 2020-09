Kicillof suma intendentes y más poder territorial de cara al 2021

Tanto Cecilio Salazar en San Pedro como Arturo Rojas en Necochea, le favorecerán a Kicillof el avance territorial no solo para intentar modificar el escenario legislativo a su favor sino también como un golpe simbólico hacia Juntos por el Cambio, que en los últimos nueve meses perdió tres municipios que tenía pintados de amarillo (sumado a Tornquist).

“Desde la oposición actual nunca me llamaron para decirme qué necesitaba. Si no hubiera sido por Kicillof no habríamos podido haber pagado los sueldos como le pasó a los 109 distritos de la provincia que no son del Conurbano”, le dice Salazar a Ámbito. Y agrega que la relación con Juntos por el Cambio “ya era muy mala. No nos tuvieron en cuenta en 2017, ni en 2019. Nosotros no nos fuimos, nos dejaron de lado. En la segunda sección pusieron a encabezar a candidatos que no eran de por acá (N.de.R: el senador provincial electo Owen Fernández, muy ligado a María Eugenia Vidal). Tanto nosotros como los radicales sufrimos el destrato”.

En los papeles, el partido FE rompió con Juntos por el Cambio en diciembre pasado. Pero luego de mantener un lugar político ajeno a la antinomia preponderante, el espacio fundado por Gerónimo Venegas, y que hoy preside el secretario general de UATRE, Ernesto Ramón Ayala, decidió brindar su apoyo al Frente de Todos con la intención de poder mantener su fuerza y renovar las bancas correspondientes en las elecciones de medio término de 2021. Para empezar ya sumó un nuevo apoyo en la Cámara baja provincial, donde Natalia Sánchez Jáuregui (representante de Necochea) aportará un voto más para el poroteo legislativo.

“Tuvimos reuniones con Kicillof y hemos trabajado mancomunadamente. Tenemos una relación muy buena con la Provincia y nos sentimos muy cómodos”, le asegura a este medio el presidente del partido FE, el diputado nacional Pablo Ansaloni. Y suma que “con Kicillof dejamos el banco de suplentes donde nos tenía Cambiemos y hoy somos titulares. Bregamos por la unidad del peronismo y no somos traidores. Cuando nos tuvimos que ir, lo hicimos. Fuimos el peronismo de Cambiemos y hoy sentimos que nuestros valores están reflejados en nuestro gobernador.

Pese a que ambos intendentes seguirán formando parte del grupo de los siete intendentes que se hacen llamar independientes, en los hechos tanto Salazar como Rojas se convirtieron en dos aliados claves para intentar modificar la escena territorial. “Kicillof no nos pidió que dejemos ese espacio y ya ratificamos nuestra permanencia”, concluye Salazar.