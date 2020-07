Barrera: "Mar del Plata no tiene controlada la situación epidemiológica"

En los últimos días, Barrera aseguró que en Mar del Plata hay circulación comunitaria y les recomendó a sus vecinos no viajar. Sus palabras no cayeron bien en el ejecutivo marplatense ya que la Provincia aún no ubicó a La Feliz en esa categoría epidemiológica. “Si tiene cuatro patas, cola y ladra es un perro. Si tenés esa cantidad de casos es que algo está pasando. Mar del Plata no tiene controlada la situación epidemiológica. Si ellos quieren dibujar algo fuera de la realidad y les conviene decirlo políticamente es otro tema. Pero la buena política se hace con buenos diagnósticos”, sostiene Barrea en diálogo con Ámbito. Y agrega que “la situación es alarmante, pero ellos la pueden calificar como les parezca. No soy hipócrita y digo lo pienso cuidando a mis vecinos”.

Periodista: ¿Cuál es la situación epidemiológica de Villa Gesell?

Gustavo Barrera: En un contexto general, estamos bien. Pero es necesario que tomemos el ejemplo de los intendentes del AMBA y empecemos a trabajar todos juntos entre los responsables del Corredor Atlántico. Con objetivos comunes mirando hacia la temporada. Necesitamos superar la coyuntura y avanzar.

P.: ¿La situación de Mar del Plata expone a la región?

G.B.: Mar del Plata ocupa un lugar muy importante en la Costa Atlántica. Más que pelearnos tenemos que ver cómo solucionamos en conjunto los temas que afectan a la región. Los intendentes hablan de pensar en lo colectivo, de la conciencia ciudadana, pero del municipio para afuera no nos reunimos con los otros colegas. Esta situación amerita dejar las mezquindades trabajar en pos de la región para dar con una solución colectiva. Tenemos que dar con un esquema en común para todos porque si no nos ponemos de acuerdo, las cosas no van a salir bien.

P.: ¿Es posible dejar de lado las diferencias políticas?

G.B.: Se tiene que dar. Debemos conformar una mesa de diálogo y hallar un mismo criterio sanitario.

P.: ¿Cuál es la situación económica del municipio?

G.B.: Nos perdimos muchos fines de semana largos que son necesarios para activar nuestra economía. La pandemia nos afectó de la misma manera que a todo el país. Y en ese sentido tratamos de incentivar programas de compra local, pero no solo está afectado el comercio sino también a los artesanos. Hay muchas personas que viven del turismo y tratamos de estar al lado de ellos.

P.: ¿Cuántas familias están asistiendo en este momento?

G.B.: El trabajo de acción social es muy grande. Duplicamos las familias a las que asistimos gracias al trabajo de Nación y Provincia. Hay mucha solidaridad de los geselinos. Se conformaron comedores y hay muchas donaciones. Hicimos más de 25 mil barbijos a través de ellos y los repartimos en la ciudad de forma gratuita.

P.: Hay distritos en la Provincia que ya habilitaron ingresos por turismo pese a no contar con aval de Provincia. ¿Qué opinión tiene al respecto?

G.B.: La Nación no autorizó la actividad turística. En la Provincia no está permitido. Los intendentes tenemos que entender que no hay una competencia para ver quien pasa de Fase. No es un buen mensaje. Hay que tomarlo con respeto. Se mide nuestra gestión por ver quién pasa de fase. Y está mal. Hay que medirnos por la capacidad de acción de enfrentar la crisis en este momento.

P.: ¿Cómo proyecta la próxima temporada?

G.B.: Tengo esperanza de que va a ser una muy buena temporada. Hay que ver como se comporta el virus. Ya estamos trabajando con el sector para, si la pandemia lo permite, tener una temporada brillante.