Economistas destacan el impacto positivo de la Ley de Presupuesto sobre la Provincia

En la introducción, el documento indica que no es posible analizar la economía prevista para el año próximo "sin contemplar el impacto que la herencia macrista y la propagación de la pandemia del COVID-19 han tenido sobre el comienzo del Gobierno del Presidente Alberto Fernández, principalmente en dos núcleos: la economía real y el frente externo".

En ese sentido, subrayan que el Gobierno ejecutó dos políticas principales para enfrentar la pandemia: la reestructuración de la “voluminosa e improductiva deuda pública dejada por el macrismo”; y el paquete de estímulos fiscales destinado a sostener ingresos de trabajadores informales (IFE) y formales (ATP), más el apoyo crediticio para asegurar la continuidad de empresas micro, pequeñas y medianas.

Por otra parte, los economistas denuncian que “el Gobierno está soportando un ataque especulativo contra el peso que procura forzar una devaluación del tipo de cambio oficial” y destacan que la administración nacional ha seguido dos políticas definidas para consolidar el sector externo y despejar cualquier tipo de incertidumbre: 1) mantener un holgado superávit de la balanza comercial, que este año se pronostica en más de u$s 17.000 millones y que el proyecto de Presupuesto 2021 prevé en alrededor de u$s 15.000 millones; 2) el cierre exitoso del programa financiero de la deuda pública, reduciendo los vencimientos en la década 2020-2030 desde u$s 72.000 millones a u$s 42.000, que operan con volumen recién a partir del 2025 (a lo que se agrega la quita de intereses).

De este modo, se apunta a “dotar de solvencia a las cuentas externas, asegurando la disponibilidad de dólares comerciales y acotando la salida de dólares financieros por los próximos cinco años”.

El equipo, coordinado por el exsenador provincial y actual director de Coordinación y Gestión Comunitaria del Senado bonaerense, Juan Manuel Pignocco, está integrado por el exviceministro de Economía de la Nación y actual secretario administrativo del Senado provincial, Roberto Feletti; el extitular de ARBA Martín Di Bella; y el exdirector nacional de Programación Económica, Horacio Rovellii, a quienes se suman Diego Perrella, Érica Pinto y Ayelén Cohen Ricci.

Los autores resaltan que “el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue preciso cuando afirmó que se trata de un Presupuesto de transición desde una economía de especulación hacia una economía de producción y consumo”.

El proyecto de Presupuesto 2021, en síntesis, recoge la necesidad de "recuperar fuertemente la actividad y encarar un proceso de crecimiento sustentable e inclusivo, con orden macroeconómico externo y fiscal".

En cuanto a la incidencia sobre la Provincia, el documento enfatiza que el gasto total estipulado por el proyecto de Presupuesto Nacional 2021 es de $ 8.394.994,83 millones, de los cuales $ 1.897.545,56 millones (22,6% del total) tienen impacto directo en la provincia.

En esa línea, el mayor gasto previsto se encuentra en el rubro de Transferencias (89,7% del Total), corriente y capital, el cual alcanza el monto de $ 1.702.026,24 millones. Las principales transferencias corrientes corresponden a: ANSeS: $ 1.260.382,8 millones; Ministerio de Seguridad: $ 37.824,2 millones; Agencia Nacional de Discapacidad en la provincia: $ 67.070 millones; Ministerio de Educación: $ 73.767,8 millones -de los cuales $ 1.559 millones se destinarán a infraestructura y equipamiento, al tiempo que se incluye el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $ 14.054,5 millones-; Ministerio de Salud: $ 15.202,3 millones; y Ministerio de Desarrollo Productivo (Principalmente el INTI y el INAES): $ 3.922,8 millones.

En cuanto a las Transferencias de Capital, el Presupuesto Nacional prevé ejecutar obras públicas en la Provincia por $ 41.032,7 millones. "El estado Nacional mediante el dictado del Decreto Nro. 735/20 dispuso la reducción del 3,50% al 2,32% de la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -de acuerdo a las obligaciones que emergen de la Ley de Coparticipación Federal- y creó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que recibe como financiamiento los 1,18 puntos porcentuales de participación que el Tesoro Nacional recupera", precisa el informe.

"De acuerdo a estimaciones preliminares, los montos redirigidos a la Provincia rondarían los $45.000 millones anuales en el ejercicio 2021, lo que implica un reconocimiento por parte del Estado Nacional de la fuerte asimetría que existe en el reparto de la renta federal para la Provincia de Buenos Aires, en un claro avance para el federalismo", argumentan.

Por otro lado, destacan que, en el contexto de pandemia debido al COVID-19, "el Estado Nacional ha desempeñado un rol relevante con el objeto de lograr que las Provincias no vieran afectadas de manera determinante el corriente funcionamiento de sus administraciones, principalmente en las áreas que han estado en la primera línea de atención a la población, como son la salud, las fuerzas de seguridad y los programas de asistencia social. Al respecto, se observa que la Provincia de Buenos Aires recibió transferencias totales del Estado Nacional por $ 92.362 millones, lo cual representa una participación significativa del 52,1 % del total".

Finalmente, el informe enfatiza que "la Provincia también ha implementado diferentes acciones tendientes a fortalecer el accionar de sus municipios ante el escenario generado por la pandemia. En este sentido, si se evalúan los diferentes conceptos consignados para remitir fondos a los Municipios (acumulado a septiembre), se observa que la ayuda totaliza $18.766.032.411".