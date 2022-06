Un sector del FdT busca estatizar la VTV; la Provincia duda

La concesión con la actual empresa culmina el próximo 31 de julio luego de que el pasado 31 de enero se extendió por seis meses. Con el proyecto se busca “dar el debate para generar al interior de nuestro espacio y de la Cámara los consensos necesarios para que el proyecto se convierta en ley".

En la actualidad el estado provincial recibe un canon de 500 millones de pesos, una cifra mucho menor de la que podría conseguir en caso de tomar las riendas del negocio.

La idea del diputado consiste en que cada distrito pueda contar con su planta verificadora para, de esa manera, generar un recurso propio. “Los que vivimos en el interior sabemos la problemática que representa la VTV. Cada vez que tenemos que realizarla tenemos que hacer un viaje importante. En mi caso, de Saladillo a Lobos (85 kilómetros). La última vez que la hice estaba cerrada por un caso de Covid y me salió más caro el viaje que la VTV”.

Para resolverlo el planteo propone realizar una “coparticipación a la inversa” y que sean los municipios quienes le giren a la Provincia. Con un 40 por ciento de la recaudación para el distrito y el 60 restante para Buenos Aires. “Con la tarifa mínima de promedio se recaudarían entre 12 y 15 millones de pesos. Esto significa que a la Provincia podrían quedarle 7 millones de pesos".

Se trata de la tercera vez que Abarca presenta esta iniciativa. La primera vez fue durante el gobierno de Daniel Scioli, y no pudo avanzar. La segunda, con Manuel Mosca como presidente de la Cámara baja, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, no contó con voluntad política para continuar. En esta oportunidad, el legislador le dijo a este diario que “hoy hay posiciones distintas. En su momento, Axel me dijo que le parecía bien la idea. Ahora están evaluando una iniciativa mixta. Pero estamos sin un consenso”.

En concreto, desde la Provincia le dijeron a este medio que no lo ven “como algo que se pueda concretar en la actualidad”. Sin embargo, Abarca busca ver la posibilidad de generar un peso propio desde la comisión de Transporte, comandada por el diputado de Espacio Abierto Juntos, Martín Domínguez Yelpo, quien en su momento también presentó un proyecto al respecto.

Abarca hoy no cuenta con el apoyo de otros compañeros del bloque. Sin embargo, donde sí encontró respaldo fue en Débora Indarte, la diputada que, molesta con el gobernador Axel Kicillof, armó un monobloque. La legisladora también presentó una iniciativa en esa línea.

“Tenemos una amistad de por medio. Ella armó un monobloque y lo hizo con razones claras ya que no le prestaron atención a los proyectos presentados. Hay temas en los que coincidimos y hoy en la Legislatura no tenemos los números para sesionar por lo que hay que construir una mayoría”.