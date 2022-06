Kicillof se mostró a favor de dar el debate por la autonomía municipal

“No se trata de decir esto es mío o tuyo. Que la discusión sea por el bastón o la billetera. La discusión remite a descentralizar y a ejecutar. Pero no es provincias contra municipios, es la provincia con los municipios. No hay otra forma de comprender la autonomía”, sostuvo el gobernador durante un acto en Trenque Lauquen, junto al intendente local, Miguel Fernández, quien además de presidente de Foro de Intendentes Radicales.

Y agregó a modo de ejemplo en la relación al Fondo de Infraestructura Escolar: “El gobierno central no conoce cada uno de los edificios escolares. Entonces, probablemente sea lógico que la ejecución sea descentralizada. Que el diagnóstico y la constatación deban hacerlo los gobiernos locales. Que el programa y el recurso sean provinciales, pero la ejecución sea municipal”.

En diálogo con Ámbito, Fernández aseguró que “en su discurso, Kicillof se mostró a favor de dar la discusión, pero no necesariamente con los mismos criterios. De todos modos, que lo haya manifestado ya tiene un valor. Lo que hay que ver es qué tipo de autonomía quiere debatir porque cada uno tiene criterios distintos”. Y añadió: “A veces discutimos los títulos, pero hay que ver el contenido. Lo que está claro es que al final del camino no hay tantas diferencias porque, en lo personal, tampoco estoy a favor de 135 republiquetas. La idea es descentralizar conceptos de regionalización, repartos de recursos entre Provincia y municipios y cómo se modifica el CUD”.

Por su parte, también en conversación con este diario, el senador bonaerense, y autor del proyecto radical para la autonomía municipal, David Hirtz, manifestó que “es positivo que públicamente se exprese de esa manera. Y eso deja a la vista un momento propicio para profundizarlo. Los intendentes peronistas reconocen la necesidad, pero siempre se guardaba expectativa para ver qué decía el gobierno provincial ”. Y suma: “Que se exprese en esa línea, no significa que coincida con el modelo, pero es importante discutirla”.

En lo inmediato, los senadores radicales que vienen trabajando en el proyecto viajarán Baradero, en la segunda sección electoral, para dar un debate al respecto. Mientras que el miércoles que viene se designarán asesores dentro de la comisión de Asuntos Municipales para reunirse semanalmente y comenzar a desglosar el proyecto con la firme intención de poder llevarlo al recinto.