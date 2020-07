Mancha negra frena la exportación de limones

La denominada Mancha Negra, que es el hongo encontrado en el embarque de los cítricos tucumanos, “es cuarentenaria en Europa pero no en otros mercados como en los Estados Unidos, por ejemplo”, dijo a Ámbito Financiero el ministro de la Producción de Tucumán, Juan Luis Fernández. Por eso, los limones que no pudieron ingresar a Europa serán redirigitos a otros destinos de exportación. No obstante, esto implicará pérdidas económicas, no sólo por el costo legístico extra sino porque los otros mercados abiertos hoy manejan un precio menor, como indicó el funcionario de Manzur.