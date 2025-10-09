ABECEB lanzó su 15° Foro Anual, que reunirá a expresidentes y un Hub de Negocios con las tendencias globales del futuro

Con la participación de exmandatarios de varios países y líderes empresariales, el encuentro buscará anticipar las tendencias globales que redefinen los negocios. Además, se lanzó el Hub Global de Negocios, un espacio creado para detectar oportunidades y analizar los cambios que transforman la economía mundial.

La consultora ABECEB presentó ante la prensa -con la participación de Ámbito- los ejes de su 15° Foro Anual , que reunirá a expresidentes, líderes empresariales y especialistas internacionales para debatir las transformaciones que redefinen la economía global.

El encuentro se realizará el martes 4 de noviembre en el Faena Art Center de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “Chat ABECEB: todas las respuestas que necesitás para hacer negocios en esta nueva era”. El objetivo, según explicaron sus organizadores, es ofrecer una hoja de ruta para anticipar los cambios estructurales del mundo de los negocios, en un escenario atravesado por la incertidumbre.

Durante la presentación, el director y exministro de Producción Dante Sica destacó los cuatro vectores que reconfiguran el comercio internacional: geopolítica, demografía, cambio climático e innovación tecnológica , con la Inteligencia Artificial como estandarte de esta nueva etapa.

“Queremos que los líderes de las compañías de América Latina e Iberoamérica encuentren respuestas ante tantos interrogantes de un mundo que está cambiando y que disrumpe”, subrayó Mariana Camino , CEO y presidenta de ABECEB, al presentar también el Hub Global de Negocios , un espacio interdisciplinario que reunirá expertos para anticipar riesgos y detectar oportunidades de crecimiento.

Camino explicó que el nuevo Hub “es una herramienta para ayudar a las empresas a pensar desde el futuro, no a reaccionar al presente”.

El Hub Global de Negocios estará integrado por Dante Sica (geoeconomía y negocios globales), Federico Pinedo (diplomacia internacional), Andrés Malamud (geopolítica y gobernanza), Aleandra Scafati (sustentabilidad y riesgos naturales), Antonio Sola (liderazgo y estrategia global), Juan Santiago (tecnología e innovación) y Daniel Kerner (influencia de Estados Unidos en la región). Varios de ellos participaron del encuentro con los medios.

Líderes globales y referentes empresariales

El foro contará con la participación de figuras internacionales como José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile) y Mauricio Macri (Argentina), entre otros expresidentes que compartirán su mirada sobre el nuevo tablero geopolítico y económico.

También expondrán referentes del ámbito privado como Hernán Kazah (Kaszek Ventures), Máximo Cavazzani (Etermax), Eduardo Elsztain (IRSA) y Juan Martín de la Serna (Mercado Libre Argentina), quienes analizarán cómo la articulación entre innovación, capital y trayectoria impulsa ecosistemas más competitivos.

Por su parte, Marcela Romero (Schneider Electric), Matías Campodónico (Dow Latin America) y Gabriela Renaudo (Visa) debatirán sobre innovación, digitalización y sostenibilidad como motores de competitividad, en un panel que abordará los nuevos desafíos del liderazgo empresarial.

El programa incluirá además las ABECEB Talks, con el emprendedor Santiago Bilinkis, quien disertará sobre el desafío de innovar en la era digital, y Emiliano Kargieman (Satellogic), que explorará el avance de la “astropolítica” y la expansión de las fronteras más allá de la Tierra.

Una agenda para mirar más allá de la coyuntura

Con esta nueva edición, ABECEB busca volver a marcar la agenda del debate económico y empresarial, alejándose de la coyuntura inmediata para poner el foco en las oportunidades que definirán la próxima década.

El desafío, señalan, es dejar atrás la lógica de la resiliencia y pasar a una estrategia de expansión basada en información, visión y liderazgo.