El mensaje de los Veteranos de Malvinas antes de Argentina vs. Inglaterra: "El deporte no es la guerra" + Agregar ámbito en









La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" pidió diferenciar la semifinal del Mundial 2026 del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y llamó a mantener viva la memoria "sin xenofobia ni odio".

El mensaje de los Veteranos de Malvinas antes de Argentina vs. Inglaterra: "El deporte no es la guerra". EWE

A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado en el que pidió separar el partido del conflicto bélico y remarcó que la rivalidad entre ambos países trasciende el fútbol por el recuerdo de la Guerra de Malvinas.

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Bajo el título "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la entidad se refirió al encuentro de este miércoles desde las 16 y destacó la importancia que tiene el fútbol para la identidad nacional. "El fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta", señalaron.

Argentina se enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026. @Argentina El pedido de los Veteranos de Malvinas antes del duelo entre Argentina e Inglaterra La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" remarcó que el entusiasmo por el partido no debe confundirse con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

"Como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional", expresaron.

En ese sentido, fueron categóricos: "El deporte no es la guerra". "El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional", afirmaron.

Además, convocaron a mantener presente la causa Malvinas sin promover discursos de odio. "Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de '¡Malvinas Argentinas!' flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía", sostuvieron. En el cierre del comunicado, pidieron a la sociedad, a los comunicadores y a los hinchas que acompañen a la Selección argentina con respeto hacia quienes combatieron en 1982. "Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca. La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", concluyeron.