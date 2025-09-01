Le pidió un préstamo a su padre para crear una plataforma valorada en miles de millones: quién es Tim Stokely

Cuestionado por sus decisiones y con un estilo de vida polémico, creó una de las plataformas que más millones genera en todo el mundo.

Tim Stokely , un emprendedor británico, transformó un préstamo de 10 mil libras en millones con OnlyFans . Su plataforma revolucionó el contenido digital, pero no sin controversias. Desde yates hasta mansiones, su vida de lujos refleja un éxito vertiginoso, aunque su salida en 2021 plantea interrogantes sobre su futuro.

Nacido en Essex en 1983, Stokely fundó OnlyFans en 2016, cambiando la forma en que los creadores monetizan su trabajo. Su riqueza creció exponencialmente, pero las críticas por contenido explícito y su reciente cambio de estilo de vida sugieren una historia más compleja detrás del emprendedor visionario.

Tim Stokely lanzó OnlyFans en 2016 con un préstamo de 10 mil libras de su padre , Guy, exbanquero de Barclays. “Tim, este será el último” , le advirtió su padre. La plataforma, pensada para creadores de todo tipo, generó millones al permitir suscripciones pagas por contenido exclusivo.

OnlyFans, una red social donde los creadores cobran una suscripción mensual, explotó en 2020 con 1.2 mil millones de dólares en ventas. Aunque no fue diseñada solo para contenido adulto, su venta al 75% a Leonid Radvinsky , dueño de MyFreeCams, en 2018, potenció ese enfoque . Stokely renunció como CEO en 2021.

Antes de OnlyFans, Stokely creó GlamWorship y Customs4U, plataformas de contenido adulto que no prosperaron. Su visión de monetizar interacciones directas entre creadores y fans marcó la diferencia. Sin embargo, investigaciones de la BBC señalan que OnlyFans alojó contenido ilegal, empañando su éxito.

Cientos de millones: el patrimonio de Tim Stokely

En 2021, el patrimonio de Stokely se estimó en 120 millones de dólares, según distintos medios internacionales. OnlyFans, valorada en 18 mil millones, generó millones en ingresos, especialmente durante la pandemia. Stokely exhibió lujos como un Audi R8 y una mansión de 3.4 millones de dólares.

La mansión en Bishop’s Stortford, con seis dormitorios, sauna y cine, fue comprada en 2019. “Vivía una vida de fiesta entre yates, modelos con champaña”, describen sus más cercanos. Sin embargo, tras dejar OnlyFans, sus publicaciones en Instagram muestran un perfil más serio y sencillo.