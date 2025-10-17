De ser el mejor jugador de fútbol para millones a morir entre deudas: la historia de George Best

Su nombre es sinónimo de respeto dentro del fútbol, pero su carrera estuvo marcada como desperdició sus millones y arruinó su vida.

Es normal que las figuras más importantes del fútbol logren ganar millones de dólares debido a su gran rendimiento sobre el campo de juego. Pero muchos de estos jugadores no siempre manejan la fama como es debido y dificultan mucho su vida fuera de las canchas.

George Best fue sin duda un fuera de serie, ya que pasó de ser uno de los mejores futbolistas que hayan vestido la camiseta del Manchester United al punto de convertirse en ganador del Balón de Oro . Lastimosamente, sus adicciones fueron lo que lo llevaron a la ruina tanto dentro como fuera del verde césped.

La gloria del Manchester United tuvo una vida rodeada de lujos, pero desperdició millones en sus salidas nocturnas.

Nació en Belfast, en Irlanda del Norte, dónde aún se dice que no existe un futbolista oriundo de allí que sea mejor que él. Si bien demostró ser un alumno ejemplar, al no poder practicar fútbol en su escuela, decidió abandonarla para cumplir su sueño.

Lamentablemente, desde muy joven empezó a tomar alcohol , lo que obligó a sus padres a transferirlo a un colegio dónde si pudiera jugar a la pelota. Al ser rechazado por el club de su ciudad, un ojeador del Manchester United captó su talento y envió un mensaje al técnico de los Red Devils, Matt Busby, el cuál decía "Creo que te he encontrado un genio".

Así, a sus 15 años, duró tan solo dos días en Manchester antes de volverse a Irlanda del Norte. Regresó a Inglaterra, pero como futbolista amateur por cuestiones burocráticas, ya que no se podía fichar en las categorías juveniles a jugadores nacidos en Irlanda del Norte.

Debutó en el Manchester United con 17 años y después de mucho papeleo, en un triunfo ante West Bromwich. Desde allí, fue escalando poco a poco hasta convertirse en una pieza clave del conjunto inglés. En total, disputó 474 partidos y anotó 181 goles desde 1963 hasta su salida en 1974. Conquistó seis títulos, entre ellos la Copa de Europa 1967/68, que hoy en día es conocida como la UEFA Champions League.

Tuvo pasos por Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Australia y otros clubes ingleses, pero en ninguno pudo destacarse tanto e incluso en varios equipos ni siquiera lograba disputar más de cinco partidos por temporada. Se retiró, pero los millones que había logrado con el fútbol se desvanecieron debido a sus problemas de adicción.

Despilfarró sus millones a causa de su adicción: la caída de la leyenda

Para entender la figura que fue George Best, solo hace falta repasar algunas de sus frases más célebres. Debido a su mala situación financiera, siempre le cuestionaban cómo había malgastado sus millones, a lo cansado de escuchar, respondió: “gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol. El resto, lo malgasté”.

Claramente, el dinero no era bien gastado. Autos de lujo, constantes salidas y el alcohol como principal protagonista de su vida. Al momento de morir, se registró una deuda final de 500 mil dólares, la cual llegó a ser mucho mayor en los años previos.

Si bien recibió un trasplante de hígado, su cuerpo estaba muy deteriorado debido a que jamás se cuidó. El 25 de noviembre de 2005, su vida se apagó en Londres debido a una infección pulmonar que derivó en un fallo multiorgánico. Su ataúd fue envuelto en una bandera del Manchester United y se trasladó desde la capital inglesa hasta Belfast, dónde fue llevado por las calles.