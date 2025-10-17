La privilegiada y polémica multimillonaria que cuenta con las propiedades más lujosas: quién es Karen Lo

Heredó miles de millones, pero en vez de dedicarse a la empresa encontró su pasión en los bienes raíces de lujo.

En el mundo de los negocios, es normal que los que han forjado imperios valuados en miles de millones de dólares busquen que el legado continúe dentro de la familia . A veces, no suele dar éxito cuando el heredero toma el control o también hay ejemplos de quienes han incluso mejorado las empresas.

Pero también hay casos muy particulares, como el de Karen Lo . Tras el fallecimiento de su abuelo, un importante empresario, adoptó una forma bastante peculiar de administrar su fortuna y, sin buscarlo, terminó envuelta en algunas polémicas debido a la forma en la que decidió gastar su dinero.

Los millones de Lo provienen de la parte que ha heredado de Vitasoy, la empresa que fundó su abuelo.

Karen Lo nació en Hong Kong en 1971 y es nieta del fundador de Vitasoy , empresa creada en 1940. Durante la segunda guerra mundial, lograron crear una bebida de soja a bajo costo que fue ideal en épocas complicadas. Su popularidad a raíz de esto creció tanto que hoy en día factura mil millones en ventas.

Tras el fallecimiento de su abuelo en 1993, heredó una parte de Vitasoy , lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas de Asia. Pero lejos de involucrarse en la empresa familiar, decidió aprovechar su fortuna en otro tipo de industria: la inmobiliaria.

Para 2018, fue inevitable su aparición en los medios después de que se revelara que había invertido más de 200 millones de dólares en propiedades de lujo. Entre los bienes raíces que adquirió, se encontraba una finca cuyo precio era récord en Malibú, además de prestigiosos departamentos y mansiones en Los Ángeles y New York.

Su figura empezó a tornarse más polémica con otro caso importante a nivel mediático. Abonó la suma de 613 mil dólares por una pintura de Banksy, pero terminó demandando a una comerciante de arte de Hong Kong, Pear Lam, debido a que nunca le llegó la obra de arte.

Y a eso hay que sumarle otro conflicto legal con OceanGate, empresa que prometía realizar viajes submarinos para ver los restos del Titanic. Desde 2018 hasta 2025 batalló para llevar a cabo dicha aventura, pero nunca recibió respuesta y todo terminó en un duelo en los tribunales ya que ella había pagado 911 mil dólares, por lo que pide de retribución una suma de varios millones.

Miles de millones: el patrimonio de Karen Lo

Actualmente, distintos medios especializados señalan que el patrimonio de Karen Lo está estimado en mil millones de dólares. Gran parte proviene de las ventas de los productos de Vitasoy, del cual conserva un gran porcentaje.

Si bien los bienes raíces de lujo son su gran pasión, también ha mostrado un lado filántropo. Dona millones en cuestiones educativas tanto en China como en Estados Unidos. Este año, financió una cátedra para promover estudios sobre la inclusión social.