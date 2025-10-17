Es la mente maestra detrás de los robots de almacén de Walmart y hoy en día cuenta con millones: el es Rick Cohen

El empresario estadounidense logró transformar la industria logística con su compañía de automatización y hacer crecer su riqueza.

Rick Cohen se convirtió en uno de los nombres más influyentes del mundo empresarial gracias a su visión sobre el futuro de la logística . Lo que comenzó como una forma de optimizar su propio negocio familiar terminó convirtiéndose en una tecnología que cambió la forma de operar de empresas como Walmart .

A los 70 años, este empresario estadounidense sigue innovando en Inteligencia Artificial aplicada al almacenamiento. Su compañía Symbotic impulsó la automatización de centros de distribución, pero también lo llevó a ocupar un lugar entre las grandes fortunas del planeta.

Rick Cohen nació en Estados Unidos y heredó el mando de C&S Wholesale Grocers , una empresa familiar dedicada a la distribución de alimentos. Bajo su conducción, la compañía se transformó en una de las mayores del país, con ingresos que superan los 33.000 millones de dólares anuales .

Pero en realidad la gran transformación llegó con la creación de Symbotic , una firma dedicada a la automatización de depósitos mediante robots con inteligencia artificial. La idea surgió cuando buscaba mejorar los procesos logísticos de C&S, pero terminó dando origen a una compañía totalmente nueva.

En 2022, Symbotic salió a la bolsa a través de un acuerdo con SoftBank, y su valor de mercado creció rápidamente. Ese mismo año, Walmart amplió su acuerdo con Cohen para incorporar los sistemas de la empresa en 42 centros de distribución. Actualmente, también trabajan con cadenas como Target, Albertsons y la misma C&S.

Patrimonio de Rick Cohen

Según Forbes, la fortuna de Rick Cohen y su familia supera los 27.800 millones de dólares, una cifra que lo ubica entre los empresarios más ricos de Estados Unidos. En apenas un año, su patrimonio creció más de 8.000 millones, gracias a las acciones de Symbotic.

El valor bursátil de la empresa ya está en 35.000 millones de dólares y sigue expandiéndose gracias a proyectos como GreenBox Systems, una alianza con SoftBank que permitirá ofrecer almacenes automatizados en formato de alquiler a pequeñas y medianas empresas.

Con este modelo, Cohen planea generar más de 500 millones de dólares en ingresos anuales en los próximos años.