No obstante, casi de inmediato llegó la guerra, de la cual volvería pronto a su país por invalidez dado que enfermó gravemente. su afección duró los dos años siguientes y lo dieron de baja del servicio recién en 1919.

No fue hasta 1920 que Tolkien comenzó a trabajar de lo que estudió, primero como lexicógrafo asistente en la redacción de la primera edición del Oxford English Dictionary. Ese mismo año, ocupó también el puesto de profesor no titular de Lengua inglesa para la Universidad de Leeds y 5 años después obtuvo el cargo de profesor de Anglosajón en el Pembroke College de la Universidad de Oxford.

Fue por estos tiempos que comenzó a escribir "El hobbit", aunque no pensó en la relevancia que podría tener ya que estaba pensado para ser un cuento de cama para sus hijos. Fue una alumna suya a mediados de la década de 1930, Elaine Griffiths, quien tras leer el manuscrito recomendó el cuento a unos contactos de la editorial Allen & Unwin.

No pasó mucho tiempo hasta que la editorial le solicitó al autor una continuación. No obstante, no fue hasta 1953 que se publicó "El señor de los anillos". La demora se debía a que Tolkien presentó algunas historias que convivían en el mismo universo mitológico, como "El Silmarillion", que al editor no le gustaron porque quería saber más sobre "los hobbits".

Su patrimonio y herederos

El aclamado escritor conoció a quien sería su esposa, Editch Mary Bratt, a los 16 años. No obstante, no fue sino hasta 1913 que le pudo proponer matrimonio para casarse tres años después. Tuvieron cuatro hijos: Jon Francis Reuel, Michael Hilary Reuel, Christopher John Reuel y Priscilla Anne Reuel. Edith falleció a los 82 años.

De los cuatro, el que siguió el camino de su padre fue Christopher. Y es él quien, tras la muerte de su padre en 1973, logra publicar en 1977 las obras que en un principio la editorial rechazó.

Hoy en día, su patrimonio está controlado por el acertadamente llamado Tolkien Estate y sus herederos obtuvieron al menos 500 millones de dólares en regalías procedentes de diversas fuentes de ingresos.