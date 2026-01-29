Patricia Bullrich se reunirá este viernes en el Senado con los familiares de Jeremías Monzón

La presidenta del bloque libertario recibirá a la familia del joven santafesino asesinado por tres menores, en medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad.

La Senadora Nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , recibirá este viernes por la mañana en la Cámara alta a los familiares de Jeremías Monzón , el adolescente que fue emboscado y asesinado a puñaladas por tres menores en la Ciudad de Santa Fe.

La visita se da en la previa del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde el Gobierno buscará, entre otras cosas, impulsar la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad a 14 años .

El crimen de Monzón reavivó el debate público respecto a la detención de menores de edad. " La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, señaló Bullrich hace un par de días.

El joven santafesino desapareció el 18 de diciembre y recién cuatro días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

En medio de la conmoción por el caso y la crueldad con la que se cometió, familiares y amigos juntan firmas para que se conozca la Ley Jeremías, que busca reducir a 12 años la edad de imputabilidad.

jeremias Jeremías Monzón fue asesinado de más de 20 puñaladas en Santa Fe.

Actualmente, hay cinco personas implicadas en el caso, una de ellas es la novia de la víctima, quien se encuentra acusada del asesinato, mientras que también hay dos menores de 14 años, ambos punibles, la mamá de la adolescente y el hermano de uno de los chicos.

En los últimos días, el caso tomó aún más relevancia, cuando se difundió de manera masiva un video que registra el brutal crimen del adolescente de 15 años.

Las imágenes, que formaban parte del expediente judicial, comenzaron a circular por redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que generó una fuerte conmoción y un nuevo reclamo de responsabilidades institucionales.

La palabra de la mamá de Jeremías Monzón: "Nunca ví un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso"

La mamá de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado a puñaladas por dos adolescentes de 14 años, explicó la difícil situación que atraviesa luego del crimen, por el cual hay una persona detenida.

En una entrevista con C5N, Romina señaló que "Muchas veces uno piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso".

“Jeremías vivía con mis papás, tenía una custodia compartida, ese día me avisan que no había llegado, me preguntan si había pasado por mi departamento, ya eran las 9 de la noche y él siempre llegaba antes de las 8, me quedé toda la noche esperándolo”, describió Romina.

Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cinco días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaran sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a la ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

“A la mañana siguiente -continuó la madre- ya estábamos buscándolo, poniéndonos en contacto con amigos, siguiendo ideas que nos iban llegando de dónde podía estar. Pensábamos que quizá estaba haciendo una especie de berrinche o escondiendo. Durante todo el fin de semana teníamos esa esperanza, pero bueno”.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente.

La madre de Jeremías sostuvo entre lágrimas que "no poder reconocerlo en la morgue fue terrible, nunca ví un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso, tenerlo luego en la casa de velatorios hizo que todo fuese real".

Por este caso fue acusada y detenida, el 23 de diciembre, una joven de 16 años, justo un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón.