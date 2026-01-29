Compró 100 celulares y consiguió una fortuna de millones de dólares en criptomoneda: cómo hizo + Seguir en









Una jugada de criptomonedas que mezcló airdrops y estrategia: con una compra inusual, buscó millones sin depender del trading clásico.

Un caso viral reavivó el interés por las criptomonedas y por las reglas detrás de los airdrops. Freepik

En el mundo cripto, los airdrops se volvieron una caza del tesoro digital: proyectos que reparten tokens para atraer usuarios. En esa lógica, un inversor apuntó a millones apostando por criptomonedas y terminó con una ganancia impensada tras comprar 100 celulares ligados a un nuevo ecosistema.

La historia se volvió viral en X: un usuario adquirió 100 Solana Seeker por unos 50.000 dólares y, al operar con cada dispositivo, calificó para un airdrop masivo. El resultado fue un salto de valor asociado al token SKR, lanzado por Solana Mobile, que lo dejó con una cifra millonaria en tokens.

G_SR3k3bAAUvi7i Una estrategia poco habitual dentro del ecosistema cripto puso el foco en nuevas formas de participación temprana y en el impacto de los airdrops. Foto: Tobi (new pfp arc) Qué son las criptomonedas SKR SKR es un token presentado por Solana Mobile para impulsar su ecosistema de telefonía y apps alrededor del Seeker, un smartphone Android que continúa la línea del modelo anterior, el Saga. La idea es que funcione como “motor” económico del sistema y también como herramienta de gobernanza dentro de la plataforma.

El lanzamiento vino acompañado por un airdrop habilitado para dueños del Seeker y para desarrolladores que publicaron apps en la etapa inicial de la tienda de apps del proyecto. En la distribución, una parte del suministro total quedó reservada para estos incentivos y para capital inicial.

En cuanto al diseño del token, SKR se apoya en un esquema inflacionario pensado para premiar a quienes entran temprano. Arranca con una inflación anual alta y luego baja de forma progresiva hasta estabilizarse; además, se contemplan eventos de inflación frecuentes para volver más atractivo el staking entre participantes activos.

El mecanismo de entrega también tiene condiciones: los usuarios cuentan con un plazo de 90 días para reclamar los tokens mediante la billetera integrada del Seeker. Si no los reclaman, vuelven a la reserva del sistema, un punto clave para entender por qué muchos se apuran a participar. Estafas con criptomonedas La innovación tecnológica abrió una puerta inesperada a ganancias millonarias. Cómo hizo este trader para invertir 50 mil y conseguir millones Según la publicación que circuló en X, el inversor compró 100 Solana Seeker y los usó en paralelo para hacer swaps con el objetivo de “farmear” el airdrop. Esa estrategia, basada en multiplicar la actividad por dispositivo, lo habría llevado a recibir 75 millones de tokens SKR, valuados en ese momento en alrededor de 2,85 millones de dólares. El caso abrió un debate: no queda claro si una operatoria de esa escala figuraba como escenario esperado por Solana Mobile. Aun así, la historia ilustra algo que se repite en el mercado: la participación temprana puede dejar recompensas enormes, pero el valor del token es una foto del momento y puede cambiar rápido.

