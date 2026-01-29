Líneas aéreas: el mercado aerocomercial argentino cerró 2025 con récord histórico de pasajeros

El aumento fue de 13%. El segmento internacional creció más que el cabotaje, influido por el contexto económico. Hubo un reacomodamiento de empresas, con ganadores y perdedores.

Aunque perdió peso relativo, Aerolíneas Argentinas domina el mercado de cabotaje con 54% de la torta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mercado aerocomercial argentino cerró 2025 con números positivos que consolidan la recuperación del sector tras los años de crisis signados por la pandemia: marcó un récord histórico en cantidad de pasajeros transportados.

De acuerdo con los datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante el año pasado se transportaron 33.279.000 de pasajeros en total, sumando cabotaje e internacional, lo que implicó un crecimiento interanual del 13% .

El desempeño estuvo impulsado tanto por el tráfico de cabotaje, que creció un 9% hasta alcanzar los 17,3 millones de pasajeros, como por el segmento internacional, que mostró una expansión aún más marcada del 18%, con 15,9 millones de viajeros.

La evolución anual de cada uno de los segmentos exhibió algunas particularidades . Por caso, el aumento mensual en cabotaje se fue desacelerando en la comparación interanual: después de llegar a un pico de 21% en mayo tocó un piso de 3% en diciembre del año pasado.

PASAJEROS DE CABOTAJE 2025 Evolución del mercado de cabotaje en 2025.

Esta desaceleración no alcanza a opacar el resultado anual, pero genera interrogantes sobre la sostenibilidad del ritmo de expansión de cara a 2026. El factor económico, con caída de ingresos en los sectores medios, parece haber desinflado la demanda doméstica a medida que pasaban los meses.

En cambio, la evolución de la cantidad de pasajeros internacionales se mantuvo más estable a lo largo de 2025: arrancó enero con un incremento interanual de 22% y llegó a diciembre con 15% de aumento. En este caso, el impacto de las restricciones de ingresos se hizo sentir con menos intensidad en el comportamiento de la demanda, ayudada además por un precio del dólar estable.

La consolidación de las low cost

Por otro lado, el año 2025 marcó la consolidación de las aerolíneas de bajo costo dentro del mercado aerocomercial argentino, en particular el crecimiento de JetSmart, como anticipó Ámbito el mes pasado.

Según los datos de ANAC, esta low cost fue la compañía que más creció en cantidad de pasajeros transportados en cabotaje durante el año, ganando participación de mercado y alcanzando alrededor del 25% del total, frente al retroceso relativo de Aerolíneas Argentinas y Flybondi.

Aerolíneas Argentinas, no obstante, se mantuvo como el principal operador del mercado doméstico, con algo más de la mitad de los pasajeros transportados en cabotaje.

Las cifras de ANAC respecto de diciembre de 2025 reflejan que Aerolíneas Argentinas quedó con el 54% del mercado local, en tanto que JetSmart ocupó el segundo lugar del podio con 25% y Flybondi quedó tercera con 19%.

La empresa de bandera mostró una mejora en sus factores de ocupación, que en promedio superaron el 85%, un dato relevante en un contexto de mayor competencia y presión sobre los márgenes operativos.

El comportamiento del tráfico doméstico también estuvo marcado por una fuerte heterogeneidad regional. Aeropuertos como Neuquén, Resistencia, Santa Fe y Termas de Río Hondo mostraron crecimientos porcentuales significativos, reflejando el dinamismo de economías regionales y de destinos turísticos específicos.

En contraste, terminales como Rosario y Río Gallegos registraron fuertes caídas interanuales en diciembre, explicadas casi exclusivamente por cierres temporarios por obras de infraestructura.

En el caso de Rosario, la suspensión de operaciones durante casi 90 días tuvo un impacto directo en el volumen anual de pasajeros, mientras que en Río Gallegos el cierre de pista por más de tres meses condicionó la conectividad aérea de la región.

La federalización de los vuelos internacionales

En el segmento internacional, el desempeño de 2025 fue aún más robusto. Con 15,9 millones de pasajeros transportados, el tráfico internacional creció un 18% respecto de 2024, consolidando la recuperación de las rutas hacia Brasil, Chile, Estados Unidos y Europa, y sumando además nuevas conexiones de largo alcance.

PASAJEROS INTERNACIONALES 2025 Evolución de los pasajeros internacionales en 2025.

El Área Metropolitana de Buenos Aires concentró cerca del 87% del total de pasajeros internacionales, con Ezeiza y Aeroparque como principales puertas de entrada y salida del país.

No obstante, el interior también ganó protagonismo: Córdoba duplicó prácticamente su volumen de pasajeros internacionales en comparación con el año previo, mientras que Mendoza, Bariloche, Salta y Tucumán ampliaron su oferta de vuelos regionales y de conexión con hubs internacionales.

Uno de los hitos más destacados del año fue el inicio de operaciones de China Eastern Airlines, que en diciembre puso en marcha la ruta Ezeiza–Auckland–Shanghai.

Este vuelo, considerado como el vuelo comercial más largo del mundo, no solo tuvo un impacto simbólico en términos de conectividad intercontinental, sino que también abrió nuevas oportunidades para el comercio, el turismo receptivo y el transporte de carga entre la Argentina y Asia.

El crecimiento del tráfico internacional estuvo acompañado por una evolución positiva de los factores de ocupación, aunque con diferencias entre aerolíneas.

Mientras compañías como Lufthansa y Air Europa lograron mantener o mejorar sus niveles de ocupación, otras registraron leves retrocesos, en un contexto de mayor oferta de asientos y competencia más intensa.

En términos de participación de mercado, Latam Airlines lideró el ranking de pasajeros internacionales transportados, seguida por Aerolíneas Argentinas, Gol, JetSmart Group y Avianca.

Creció el transporte de cargas

Más allá del transporte de pasajeros, 2025 también fue un año de fuerte crecimiento para el segmento de carga aérea.

Según el informe de ANAC, se registró un marcado aumento en el volumen transportado, asociado principalmente al incremento de las importaciones.

La carga internacional de envíos al exterior creció un 8%, con 107.482 toneladas exportadas. En cambio, la carga vinculada a las importaciones aumentó 15% hasta llegar a 97.138 toneladas.

La mayoría de la carga de importación ingresa por el aeropuerto internacional de Ezeiza y se vincula casi exclusivamente con las compras en el exterior realizadas por particulares a través de plataformas de ecommerce, ya que las importaciones industriales llegan en barcos e ingresan al país a través de los distintos puertos disponibles.