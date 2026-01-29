Accidentes ferroviarios en España: el ministro de Transporte defendió ante el congreso la financiación de las vías férreas + Seguir en









Tras una seguidilla de tragedias que dejó 46 muertos, Óscar Puente aseguró que el gasto en mantenimiento creció más del 50% durante la gestión de Pedro Sánchez.

Óscar Puente compareció ante el Congreso español en medio de fuertes cuestionamientos por la seguridad del sistema ferroviario.

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, compareció durante más de siete horas ante el Congreso, luego de la serie de accidentes ferroviarios que sacudieron al país durante el último mes. El funcionario defendió este jueves el nivel de inversión destinado al mantenimiento de la red y aseguró que se incrementó de manera sostenida tras años de desfinanciamiento durante los gobiernos del Partido Popular (PP), que administró España entre 2011 y 2018.

El episodio más grave ocurrió en la provincia de Córdoba, en la localidad de Adamuz, donde la colisión entre dos trenes provocó la muerte de 45 personas. Apenas dos días después, un tren nacional descarriló en Cataluña y causó la muerte del maquinista, reavivando el debate sobre el estado de las vías y los sistemas de control ferroviario.

La inversión ferroviaria en España Óscar Puente frente al Congreso español Óscar Puente: "Tengo claro que ninguna medida ni decisión aliviará el dolor de quienes han perdido a un ser querido, ni borrará las secuelas físicas y psicológicas de quienes han resultado heridos. Pero aún así, nuestra obligación es dar la cara" En su ingreso al recinto, Puente fue recibido con abucheos por parte de senadores del PP, que reclamaron su renuncia inmediata. En respuesta, el ministro defendió su gestión y sostuvo que el gasto en mantenimiento por kilómetro aumentó un 66% desde 2017, ubicándose actualmente en el promedio europeo o incluso por encima.

Sin embargo, Los datos de la Comisión Europea cuestionan si el crecimiento del ferrocarril español avanzó en los mismos años que la inversión en su mantenimiento. Este planteó fue rechazado por Puente. En comparación con otros países, explicó que Italia gasta un poco más y Francia invierte un poco menos, que España.

Puente planteó los siguientes datos: por la crisis del 2008, España gastó unos u$s36.000 mil millones menos de lo que debería haber invertido, entre 2010 y 2018.

En esa línea, Puente aseguró que el presupuesto destinado al sistema ferroviario se incrementó de forma significativa en los últimos años: la inversión anual pasó de alrededor de u$s1.700 millones en 2017 a cerca de u$s5.000 millones en 2025, una cifra que, según el gobierno socialista, busca cerrar la brecha acumulada durante la década anterior y reforzar la seguridad del servicio.