El déficit comercial de EEUU se duplicó en noviembre y es el mayor salto mensual en 34 años

La última vez que hubo semejante salto de un mes a otro en el déficit comercial fue a principios de los años 90. El salto en las importaciones estuvo impulsado por las inversiones en la IA.

Las exportaciones industriales fueron particularmente golpeadas.

A pesar de que la política arancelaria de EEUU es un éxito, según palabras del propio Donald Trump, los últimos datos de comercio exterior dicen otra cosa: el déficit comercial de EEUU en noviembre casi se duplicó respecto al mes previo, lo que representa el mayor salto en casi 34 años, y una situación que podría llevar a los economistas a recortar sus estimaciones de crecimiento económico para el cuarto trimestre.

El informe se retrasó debido al cierre récord de 43 días del gobierno federal de EEUU. Finalmente, este jueves se conoció que el déficit comercial fue de u$s56.800 millones, según la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Se trata de un salto de 94,6% respecto al rojo de u$s29.200 millones de septiembre. Se trata de la mayor variación mensual desde marzo de 1992.

El deterioro del déficit comercial en noviembre podría moderar las expectativas de crecimiento en el cuarto trimestre. La Reserva Federal de Atlanta prevé un aumento del PBI del 5,4 % anualizado en el cuarto trimestre, aunque las estimaciones de los grandes bancos de Wall Street, como Goldman Sachs, se sitúan muy por debajo del 3 %.

Las inversiones en IA catapultaron las importaciones Las importaciones de bienes aumentaron un 6,6%, alcanzando los u$s272.500 millones en noviembre, con un aumento de u$s7.400 millones en las importaciones de bienes de capital, alcanzando un máximo histórico, un fenómeno probablemente motorizado por el auge de la inversión en inteligencia artificial, ya que las categorías de computadoras y semiconductores fueron las que mostraron mayores incrementos.

Energía de fusión Inteligencia Artificial General La inversión en IA se disparó a finales de 2025, lo que hizo incrementar las importaciones. Curiosamente, las importaciones de accesorios de computadora disminuyeron en u$s3.000 millones. Por su parte, las importaciones de otros bienes también alcanzaron su nivel más alto registrado.

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron en u$s9.200 millones, impulsadas por los preparados farmacéuticos, los cuales experimentaron grandes fluctuaciones relacionadas con los aranceles estadounidenses. Además, las importaciones de suministros industriales disminuyeron en u$s2.400 millones. Caída de las exportaciones Por otro lado, las exportaciones cayeron un 3,6% hasta los u$s292.100 millones en noviembre, con el sector de bienes habiéndose reducido un 5,6% hasta los u$s185.600 millones. Esa caída se produjo por una disminución de u$s6.100 millones en las exportaciones de suministros y materiales industriales, mientras que en las exportaciones de bienes de consumo la reducción fue de u$s3.100 millones debido al descenso de los envíos de preparados farmacéuticos.