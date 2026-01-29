Siguen los recortes: la popular farmacia que eliminará 400 sucursales durante el 2026 + Seguir en









La crisis económica y los cambios de hábitos no dan tregua, incluso las empresas más importantes tienen dificultades.

La empresa no pudo enfrentar las deudas de millones y tendrá que reestructurarse. Pixabay

En medio de un contexto económico desafiante y cambios significativos en los hábitos de consumo, varias empresas de retail en Estados Unidos están reconfigurando sus operaciones. La caída en ventas, la competencia del comercio electrónico y la necesidad de ajustar estructuras de costos ya impactaron a numerosas cadenas tradicionales con deudas de millones.

Dentro de ese panorama, una de las farmacias más populares y concurridas del país anunció un plan de cierres masivos que afectará a cientos de tiendas durante 2026, reflejo de las dificultades que enfrenta el sector minorista farmacéutico.

Walgreens Pharmacy La reconocida empresa farmacéutica enfrenta deudas por millones y deberá reestructurarse para no cerrar definitivamente. Imagen: The Daily Economy Qué sucede con Walsgreen Walgreens, una de las cadenas de farmacia más grandes y emblemáticas de Estados Unidos, enfrenta una reestructuración profunda que comenzó a fines de 2024 y se intensificó durante 2025. La empresa implementó un programa para reducir su presencia física, apuntando a clausurar sucursales con bajo desempeño financiero o redundantes dentro de su amplia red de más de 8.500 tiendas.

Este plan responde a una caída significativa en el rendimiento financiero y a los cambios en los hábitos de consumo, que incluyen una mayor preferencia por compras y servicios en línea, así como presiones sobre los márgenes derivados de los reembolsos por medicamentos y el incremento de costos operativos.

Para 2026 la compañía prevé cerrar más de 400 sucursales adicionales en diversas regiones del país, sumándose a cientos de cierres ya ejecutados y marcando uno de los recortes más significativos en la historia reciente de la firma.

Walgreens Pharmacy Muchas más sucursales cerrarán durante el 2026. Imagen: Solo Dinero Un plan que durará hasta 2027: el próximo paso de la empresa Este proceso de achique forma parte de un plan estratégico más amplio que Walgreens anunció para reducir hasta 1.200 tiendas en total en un período de tres años, con cierres escalonados hasta 2027. La idea de la empresa es concentrar operaciones en los puntos considerados más rentables y optimizar su red para asegurar la viabilidad a largo plazo. La implementación de este plan implicará un impacto continuo en comunidades donde estas farmacias cumplían un rol clave en el acceso a medicamentos y productos esenciales, y también podría acarrear nuevas reorganizaciones de empleo y servicios en los años venideros.

