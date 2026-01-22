La empresa que hará recortes de hasta 400 locales por la crisis + Seguir en









Un gigante de los videojuegos no pudo enfrentar los cambios y perdió millones de dólares en el camino

En los últimos años, este entretenimiento tuvo enormes avances. Imagen: Freepik

La caída en las ventas físicas y las crecientes dificultades económicas han golpeado con fuerza al sector minorista tecnológico, llevando a una de las cadenas aclamada por millones de personas a enfrentar deudas y pérdidas acumuladas que complican su operación.

La combinación de la migración de los consumidores hacia plataformas digitales y la presión sobre los márgenes ha convertido varios locales en no rentables, forzando una reestructuración profunda del negocio. Se trata de GameStop, la emblemática cadena estadounidense de tiendas de videojuegos, consolas y productos tecnológicos, que anunció que cerrará más de 400 sucursales en 2026.

GameStop A pesar del cariño de sus fans, no pudo adaptarse a los nuevos tiempos en los videojuegos. Imagen: CNN Otra empresa afectada por la crisis: qué pasó con GameStop GameStop fue fundada en 1984 y durante décadas se convirtió en una de las principales tiendas especializadas en videojuegos y productos relacionados, con presencia en centros comerciales y ubicaciones destacadas en Estados Unidos y otros países. Su modelo de negocio tradicional, basado en la venta física de juegos, consolas y accesorios, fue durante muchos años un punto de referencia para los fanáticos del gaming.

Con la digitalización del consumo y el auge de las descargas digitales de juegos, plataformas como PlayStation Store, Xbox Store y Steam capturaron gran parte del mercado que antes dependía de tiendas físicas. Este cambio de hábito redujo significativamente el tráfico en las sucursales de GameStop y presionó sus ingresos, obligando a la empresa a adaptar su estrategia sin lograr revertir completamente la tendencia.

En los últimos años, la compañía ha cerrado cientos de locales y reducido su red de tiendas desde miles en su pico histórico a una fracción de ese número, mientras explora alternativas como la venta en línea y cambios en su enfoque comercial. Aun así, la presión competitiva de los servicios digitales y el descenso en la demanda física han seguido impactando sus resultados.

Además, GameStop protagonizó un fenómeno bursátil destacado en 2021, cuando su acción se convirtió en uno de los símbolos de las “meme stocks” (acciones impulsadas por inversores minoristas en redes sociales), un episodio que atrajo enorme atención mediática pero que no cambió la trayectoria general de su negocio principal. La suma de estos factores, cambios en los hábitos de consumo, competencia digital y caída en ventas físicas, ha llevado a la empresa a replantear su presencia física y a ejecutar recortes significativos de locales, con el objetivo de intentar estabilizar sus finanzas en un contexto de profunda transformación del mercado minorista.

