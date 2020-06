Pionero de Bitcoin pronosticó que en 5 años valdrá u$s300.000

Back enumeró diversos factores que juegan a favor de una importante apreciación de bitcoin, ya que en medio de la crisis económica mundial debido a la pandemia de coronavirus, "la gente piensa en el valor del dinero y busca formas de preservarlo".

Sostuvo además que las condiciones actuales presentan un escenario “difícil” para obtener buenos rendimientos para inversores, especialmente porque los bonos están sobrevalorados y cayeron los retornos de las inversiones inmobiliarias.

Back explicó en una entrevista con la agencia Bloomberg que la impresión de dinero ilimitada que están haciendo los gobiernos para intentar una reactivación económica llevará a los inversores minoristas hacia bitcoin, lo que hará que su precio alcance los u$s300.000 en cinco años.

Incluso, en su opinión, esto podría ocurrir aunque no se produzca la esperada irrupción de dinero institucional en las criptos: "Puede que no se necesite, porque el entorno actual está haciendo que más individuos piensen en la cobertura, y bitcoin retiene el valor cuando hay mucho dinero impreso en el mundo. Todavía hay mucho margen para la apreciación del precio y la adopción en el mercado”.

En la entrevista, también se encargó de desmentir una vez más que él sea el creador de bitcoin, el enigmático Satoshi Nakamoto, luego de que la versión tomara fuerza en las redes sociales, y que tendría su lógica ya que Back inventó el Hashcash, un sistema de verificación usado por la criptomoneda.

"No lo soy", aclaró brevemente. De todas formas, sostuvo que la identidad de Satoshi no debería ser revelada, ya que definió a bitcoin como una especie de oro digital, ”y no querrías que el oro tuviera un fundador".