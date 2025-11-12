Cada vez más argentinos sacan una residencia virtual para abrir empresas en Europa







Crece el interés por el programa e-Residency de Estonia, que permite crear una empresa europea sin moverse del país y operar 100% online.

La residencia virtual que muchos eligen como opción para emprender FreePik.es

El interés de los argentinos por expandir sus proyectos al mercado europeo está en alza. En lo que va de 2025, las solicitudes al programa e-Residency de Estonia crecieron un 10%, según datos oficiales del gobierno báltico. Este sistema ofrece una identidad digital que permite abrir y administrar una empresa en la Unión Europea desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de residencia física.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fenómeno no es aislado, ya que América Latina muestra un aumento del 25% en las aplicaciones. Argentina se ubica entre los países más activos de la región, con más de 670 emprendedores registrados. La mayoría proviene de sectores como tecnología, software y consultoría empresarial, áreas donde la digitalización permite operar sin fronteras.

estudiante mujer visa estudio Estudiar en el extranjero tiene múltiples beneficios, pero hay que conocer las restricciones de cada país. Pixabay. “El objetivo es conectar a los emprendedores latinoamericanos con Europa. Argentina tiene una comunidad creativa y preparada para competir en el mundo digital”, explicó Guillermo Chávez García, responsable del mercado hispanohablante del programa.

Cómo es el programa e-Residency de Estonia El programa e-Residency de Estonia fue lanzado en 2014. Fue el primer proyecto gubernamental del mundo que permite obtener una identidad digital transnacional. A través de esta credencial, cualquier persona puede registrar una empresa europea, acceder a servicios financieros, firmar contratos y operar online con validez legal en toda la Unión Europea.

El sistema se apoya en un modelo de administración pública 100% digital que Estonia viene desarrollando desde hace más de dos décadas. El país es considerado uno de los ecosistemas más avanzados del mundo en materia de servicios electrónicos y lleva once años consecutivos encabezando el ranking de competitividad fiscal global.

valija 1.webp Una de las ventajas del modelo es que los impuestos se pagan solo al distribuir ganancias, lo que ofrece flexibilidad a los profesionales independientes. Sin embargo, la e-Residency no otorga ciudadanía ni residencia fiscal, algo que suele generar confusión. Su propósito es brindar un marco legal y tecnológico para operar negocios internacionales de forma remota. Con más de 80.000 e-residentes en 70 países, el programa consolidó una comunidad global de emprendedores digitales que ven en Estonia un punto de acceso directo al mercado europeo. Estonia: programas de trabajo disponibles El éxito del e-Residency está acompañado por otras iniciativas del gobierno estonio destinadas a atraer talento global. Uno de los más destacados es Work in Estonia, que busca incorporar profesionales calificados en tecnología, ingeniería y sectores vinculados a la innovación. Este programa brinda asesoramiento sobre visados, reubicación y adaptación cultural, tanto para los trabajadores como para sus familias. Computadora escuela.jpg Otra alternativa es el Startup Visa, una visa especial para fundadores y empleados de startups extranjeras que quieran instalarse en el país. El objetivo es fortalecer el ecosistema emprendedor europeo, conectando proyectos emergentes con inversores y empresas consolidadas del continente. En un mundo cada vez más digital, Estonia se consolida como una puerta de entrada al mercado europeo. Y los argentinos, acostumbrados a reinventarse, ven en la residencia virtual una nueva forma de crecer sin salir del país.