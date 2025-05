Las 5 innovadoras formas en que la inteligencia artificial ya revoluciona el ecommerce

Atención al cliente: Bots que (de verdad) entienden lo que necesitas

El mito de que los chatbots son robots torpes que repiten "no entendí tu consulta" quedó atrás. Soluciones como WENI by VTEX, demuestran que la IA puede resolver desde preguntas frecuentes hasta guiar procesos complejos como devoluciones o seguimiento de pedidos.

Un caso concreto: CENCOSUD logró incrementar su ROI tras implementar esta tecnología. ¿La clave? Los bots no solo responden; aprenden de cada interacción. Y aunque algunos aún extrañan el contacto humano, la velocidad y precisión de estas soluciones están cambiando hasta a los más escépticos.

Personalización: cuando el ecommerce te conoce mejor que tu mejor amigo

Recuerdo cuando la "personalización" se limitaba a poner tu nombre en un correo masivo. Hoy, la IA analiza desde tu historial de compras hasta cuántos segundos pasas mirando un producto. Y no es magia: es tecnología que detecta, por ejemplo, cuándo un usuario está a punto de abandonar el carrito para ofrecerle un descuento justo en el momento preciso.

En CENCOSUD, esta táctica aumentó las conversiones en un 30% en etapas clave del funnel. Pero más allá de las ventas, lo valioso es cómo se construye fidelidad: cuando un cliente siente que la plataforma "entiende" sus gustos, vuelve. Y eso, en un mercado saturado, no tiene precio.

Soporte interno: la IA como compañera de trabajo (no como reemplazo)

Los tiempos de perder horas buscando en manuales ya son historia. Hoy, nuestro copilot interno resume documentos complejos en segundos, responde dudas técnicas e incluso sugiere soluciones basadas en casos anteriores.

No se trata de reemplazar equipos, sino de liberarlos de tareas repetitivas. Un ejemplo: partners que antes tardaban días en capacitarse ahora resuelven problemas críticos en horas. La diferencia está en que la IA no duerme, no se estresa y —lo más importante— no olvida lo que aprendió.

Retail media: el "prime time" publicitario ya no está en la TV

Imaginemos una punta de góndola, pero en digital: espacios publicitarios dentro de un ecommerce que se adaptan en tiempo real al perfil del comprador. Con VTEX Ads las marcas pueden gestionar estos espacios con la precisión de un cirujano.

¿Por qué es revolucionario? Porque el retailer ya no gana solo por vender; monetiza su tráfico con anuncios hiper dirigidos. Y para los anunciantes, es oro puro: según un estudio de eMarketer, los anuncios en retail media tienen un CTR un 50% mayor que los tradicionales.

Automatización de código: Cuando la IA es tu mejor desarrollador

Hablo desde la experiencia: antes, integrar un método de pago o corregir un error de HTML podía tomarnos días. Ahora, bots especializados generan código limpio y funcional en minutos.

No es que los desarrolladores humanos sobren; al contrario, pueden enfocarse en innovar en lugar de perder tiempo en correcciones. Y para las pymes, esto es un salvavidas: democratiza acceso a tecnología que antes solo estaba al alcance de grandes players.

Esto no es el futuro, es el presente

Si algo me enseñaron estos años es que la IA en el ecommerce no es una moda pasajera. Es una herramienta que, usada con estrategia, puede marcar la diferencia entre sobrevivir y liderar. Claro, siguen existiendo desafíos —como el equilibrio entre automatización y toque humano—, pero el mensaje es claro: quien no suba a este tren, se quedará viendo cómo la competencia se lleva a sus clientes.

Latin General Manager en VTEX