Los hackers y delincuentes virtuales se reinventan a un gran ritmo y ya tienen una nueva forma para infectar celulares.

Cuidado con la nueva técnica de hackeo: podes perder todo en un click.

El avance de la tecnología derivó en una realidad, en la que hay tanto personas que le dan un uso normal y cotidiano en tareas diarias, como el trabajo o el estudio, como personas que la utilizan con fines maliciosos y perjudiciales para la comunidad. En este sentido, se pueden incluir a los hackers y a los que se dedican a tender trampas virtuales.

En los últimos años, la cantidad de casos reportados de ciberestafas crecieron de forma exponencial, dejando en evidencia lo poco preparada que estaba la sociedad común para una tecnología tan poderosa, como peligrosa. Desde la aparición de la Inteligencia Artificial, todo esto sólo empeoró y ahora los hackers la usan para infectar celulares.

Criptomonedas hacker Freepik Freepik Cómo usan la IA los ciberdelincuentes La empresa Huntress informó sobre los riesgos de seguridad que están asociados a las herramientas de Inteligencia Artificial, a través de un esquema silencioso y peligroso. Se advirtió que los ciberdelincuentes utilizaron “prompts maliciosos” en los chatbots, para ocultar “explosivos” en los resultados de búsqueda de Google.

Lo que esto quiere decir es que los atacantes escriben indicaciones que siembran comandos peligrosos en los resultados de búsqueda de Google y cuando son ejecutados en los dispositivos de las víctimas, de forma silenciosa se otorgan los permisos de instalación necesarios para el malware.

En cuanto al proceso: se conversa con el chatbot de preferencia sobre un término de búsqueda común y piden a la IA que sugiera un comando en particular, para después hacer ese chat público y promocionarlo en Google. Cuando un usuario busca ese término, que suele ser uno popular, las opción con instrucciones maliciosas es uno de los primeros que aparece.

Cómo prevenir ataques virtuales Para evitar estos ataques, ya no basta con ser cuidadosos a la hora de descargar o ejecutar una app de origen desconocido, tampoco sobre hacer click en un enlace sospechoso de un número que no se conoce: sólo se necesita ser confiado con Google y Chat GPT para caer en la trampa. Se recomienda no pegar comandos en la barra de URLs del navegador al no tener seguridad respecto a su procedencia, y evitar los primeros resultados de pago que aparecen en cada búsqueda.