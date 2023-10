Choque de generaciones: ¿cómo se relacionan en las empresas?

Sin embargo, no debemos olvidar que, en nuestra región, uno de cada tres jóvenes entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja formalmente, situación que afecta especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas, comparado con un 22% de los varones). Al mismo tiempo, las empresas formales tienden a concentrar más esfuerzos en el diseño de programas de reclutamiento de jóvenes profesionales versus el desarrollo de su talento senior que, a partir de los 45 años, se sienten o bien invisibilizados o, en el peor de los casos, expulsados de sus empresas.

La sinergia entre generaciones dentro de las organizaciones y la inclusión de las puntas etarias en el mercado formal de trabajo no ha de estar librada a un acto mágico del azar: es el fruto de hacerse cargo de los sesgos personales y abrirse a desarrollar una mirada más empática hacia el otro. Afinar en la empatía nos ayudará a encontrar esas gemas de talento invisibilizado por nuestros propios puntos ciegos. Las organizaciones tienen un papel que jugar en facilitar esos esfuerzos, en ayudar a sus colaboradores a adentrarse en la lógica del don: mirar al que no suelo mirar no me amenaza, ni me compite, sino que me enriquece y juntos somos más eficaces. Ese sentido de comunidad y pertenencia está en el fondo de las aspiraciones y de cada punta generacional. La edición 2023 del IAE Alumni Day nos invita y desafía a ponernos en primera línea en la construcción de nuevos entendimientos, acuerdos y puentes entre generaciones, para sacarle partido a la riqueza que trae consigo trabajar juntos.

Por Prof. María José Murcia y Patricia Debeljuh, de IAE Business School