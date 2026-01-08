Cientos de despidos: la cadena de supermercados que sufrió pérdidas millonarias y cerró todas sus sucursales + Seguir en









Los cambios en hábitos de consumo y sus enormes deudas la llevaron a tomar una decisión drástica.

No pudo hacer frente a sus deudas de millones y tuvo que cerrar. Imagen: Freepik

La crisis económica y las pérdidas por millones afectaron al comercio minorista tradicional en España, y uno de sus ejemplos más contundentes es el cierre definitivo de una cadena regional de supermercados que no logró sostener su negocio. La acumulación de deudas y la incapacidad de reabastecer tiendas desencadenaron una situación insostenible.

Tras décadas en el mercado y con millones de euros en juego, la cadena anunció el cese total de operaciones, dejando a cientos de empleados sin trabajo y marcando el fin de un nombre conocido en el sector. La empresa que enfrenta este cierre masivo es la cadena de supermercados El Arco.

El Arco Uno de los mercados de alimentos más representativos de España no pudo afrontar sus deudas de millones y tuvo que cerrar. Imagen: Talent24h Qué pasó con los supermercados El Arco El Arco fue una cadena de supermercados fundada hace más de treinta años en el Principado de Asturias que se consolidó como un referente del comercio de proximidad en el norte de España. Durante su apogeo llegó a contar con más de 600 establecimientos, ofreciendo productos frescos y atención cercana a los clientes.

Sin embargo, en los últimos años los problemas financieros se intensificaron. La empresa enfrentó una espiral de pérdidas económicas que la llevó a vender activos, reducir plantilla y acumular deudas con proveedores. La competencia de grandes cadenas con mayor capacidad logística y precios más competitivos contribuyó a erosionar su cuota de mercado.

La situación alcanzó un punto crítico cuando proveedores clave dejaron de suministrar mercancías debido a impagos, lo que forzó a El Arco a agotar el stock existente sin poder reabastecerse. Ante esta realidad, la empresa confirmó el cierre inminente de todas sus tiendas restantes, lo que marca el fin de una era para la cadena.

La preocupación de los trabajadores La decisión de cerrar las sucursales ha generado inquietud entre los trabajadores, muchos de los cuales tenían contratos indefinidos y décadas de antigüedad en la empresa. La transición de estar bajo un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) a desempleo ha provocado incertidumbre sobre las indemnizaciones y la posibilidad de reubicación laboral. Los sindicatos han manifestado su preocupación por la precariedad que enfrentan ahora los empleados, así como el impacto que estos despidos tienen en las comunidades donde estas tiendas eran uno de los principales puntos de abastecimiento. El cierre de El Arco también afecta al comercio local y pone de manifiesto las dificultades del sector minorista tradicional frente a los cambios en los hábitos de consumo.

