El magnate chino que creó un imperio multimillonario y es comparado con Jeff Bezos: quién es Richard Liu

Un brote sanitario lo empujó a mudarse al e-commerce y a apostar por la logística: así empezó a mover millones sin vender una sola tienda.

Detrás del carrito de compras hay depósitos, rutas y decisiones silenciosas. Foto: Bloomberg

El crecimiento del comercio electrónico en China se apoyó en algo más que apps: una logística capaz de cumplir rápido y sostener la confianza. En ese juego de escala y efecto red, pocos nombres movieron tantos millones como Richard Liu, el fundador de JD.com.

Su camino no arrancó en una torre vidriada, sino en la mezcla entre estudio, oficio y oportunidad. Un brote sanitario cambió sus planes, lo empujó a digitalizarse y, con una apuesta a largo plazo, lo ubicó en el radar global como el “Bezos chino”.

Richard-Liu1 En un negocio de escala, la logística se vuelve la verdadera ventaja: la clave detrás del salto que convirtió a Richard Liu en multimillonario. Foto: Andrew Burton Quién es Richard Liu y cómo se convirtió en multimillonario Liu nació como Liu Qiangdong el 10 de marzo de 1973 en Suqian, en la provincia de Jiangsu, y creció en una familia dedicada al transporte de carbón. En 1992 ingresó a la Universidad Renmin de China para estudiar Sociología, pero empezó a dedicar su tiempo libre a la programación porque buscaba mejores oportunidades laborales.

En 1996 se graduó y más tarde cursó una Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas en la Escuela Internacional de Negocios China-Europa de Shanghái. Tras terminar sus estudios, trabajó en Japan Life, una empresa japonesa de productos de salud, donde ocupó roles ligados a informática, área comercial y supervisión de operaciones.

En junio de 1998 fundó Jingdong en un parque industrial de Pekín: al principio, distribuía productos magnetoópticos y operaba con tiendas físicas. El quiebre llegó con el brote de SARS de 2003, cuando la gente se quedó en sus casas y el negocio presencial se complicó.

En 2004 lanzó su primer sitio web para ventas minoristas y, más tarde ese mismo año, creó JD.com. Para 2005 cerró todas sus tiendas físicas y se quedó de lleno con el modelo digital. Rechazó una oferta para vender la empresa por 18 millones de yuanes y, en 2007, amplió la propuesta: pasó de vender electrónica a una oferta de “categoría completa”, que lo llevó a competir de igual a igual con Amazon. Miles de millones: cuál es el patrimonio de Richard Liu Ese crecimiento hizo que a Liu lo compararan con Jeff Bezos: un emprendedor que se hizo a sí mismo y construyó una plataforma enorme en su mercado. En 2014, JD.com salió a bolsa en Estados Unidos y, el día del debut, la acción subió cerca de un 15%. Según estimaciones públicas, su patrimonio neto rondó los 8.000 millones de dólares, impulsado por el peso de JD.com entre las mayores compañías de comercio electrónico en China. En 2022 dejó el puesto de director ejecutivo y lo reemplazó Lei Xu, que entonces presidía la empresa.

