El destino lo unió con un joven Mark Zuckenberg y ganó millones como figura clave de Facebook

Fue clave cuando Facebook era un experimento y, con el tiempo, armó su propio negocio. Hoy su nombre aparece detrás de una fortuna de millones.

Un socio temprano, un salto clave y una jugada propia: la historia detrás del ingeniero que se volvió parte del mito de Silicon Valley. Foto: SeongJoon Cho

En tecnología, el efecto red convierte una idea universitaria en una máquina de usuarios y de millones: cuanto más gente entra, más valor tiene. En ese juego, algunos ingenieros quedan detrás del telón y aun así definen el rumbo de una plataforma.

Ese fue el caso de Adam D'Angelo, que se cruzó temprano con Mark Zuckerberg y terminó siendo pieza central en el crecimiento de Facebook. Años después, eligió otro camino: armó su propio proyecto y se movió como inversor en apuestas que también marcaron época.

GettyImages-118345963 De la ingeniería de Facebook a la creación de Quora: un recorrido que explica por qué su nombre pesa tanto en el mundo tech. Imagen: Getty La historia de Adam D'Angelo y cómo ganó su fortuna Adam D'Angelo nació el 14 de agosto de 1984 y pasó por la Phillips Exeter Academy, donde estudió con Mark Zuckerberg. Después, ingresó al Instituto Tecnológico de California (Caltech) y se destacó en competencias de programación, mientras armaba proyectos propios, como un sitio de listas de amigos para AIM.

Esa mezcla de amistad y perfil técnico lo empujó a un rol clave en Facebook cuando la red recién despegaba. En los primeros años, ocupó el puesto de director de tecnología y, más adelante, se desempeñó como vicepresidente de ingeniería, con la tarea pesada de acompañar el salto de una web universitaria a un servicio masivo.

Su aporte estuvo en la cocina: infraestructura, rendimiento, manejo de datos y escalabilidad para que el sitio aguantara el crecimiento acelerado. En una etapa donde cada caída se pagaba caro, su trabajo ayudó a sostener el ritmo de expansión y a mejorar la experiencia de uso mientras se sumaban usuarios.

En 2008, dejó Facebook y al año siguiente cofundó Quora junto a Charlie Cheever, otro ex empleado de la compañía. La plataforma se enfocó en preguntas y respuestas con identidad real, y con el tiempo creció hasta reunir una comunidad enorme. Además, antes de que Facebook comprara Instagram, también se movió como asesor e inversor en ese proyecto. Cientos de millones: el patrimonio de Adam D'Angelo Según el medios especializados, su patrimonio se estima en 700 millones de dólares. Una parte grande se explica por su participación accionaria: cuando Facebook salió a bolsa en 2012, D'Angelo contaba con cerca del 0,8% del capital y esa porción rondó los 600 millones de dólares poco después de la oferta pública. El resto del recorrido suma apuestas propias y crecimiento empresarial. En 2017, Quora levantó 85 millones de dólares en una ronda Serie D que valorizó a la compañía en 1.800 millones de dólares. También se vinculó con iniciativas de inteligencia artificial: figuró como inversor temprano de OpenAI y lanzó Poe, una plataforma orientada a experiencias de conversación con IA.

