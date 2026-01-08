De construir su propio Kart cuando era un niño, a facturar millones con Epic Games

Tim Sweeney es cofundador y CEO de Epic Games, el desarrollador detrás de uno de los videojuegos más jugados del mundo.

La historia del creador de una de las empresas de videojuegos más importantes de la industria.

La industria de los videojuegos creció de manera exponencial en los últimos años y más de una mente maestra logró amasar millones de dólares con la creación de juegos y plataformas. Uno de ellos es Tim Sweeney , el CEO de la empresa Epic Games , reconocida mundialmente por haber desarrollado Fortnite.

Epic Games es la creadora del Unreal Engine , uno de los kits de herramientas de desarrollo de juegos más utilizados por otros estudios. De esta manera, la empresa de Tim Sweeney se posiciona como una de las más importantes en el ámbito del gaming.

Tim Sweeney es un programador y empresario estadounidense, conocido por su perfil técnico y reservado, más vinculado al desarrollo de software que a la exposición mediática. Nació en 1970 en Potomac, Maryland, y desde muy joven mostró un fuerte interés por la informática : aprendió a programar de forma autodidacta durante la adolescencia, utilizando computadoras personales.

Según diversas fuentes, con sólo cinco años, desarmó la cortadora de césped familiar para ver cómo funcionaba y unos años más tarde, construyó su propio kart.

En cuanto a su formación académica, Sweeney estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Maryland, aunque su carrera profesional terminó orientándose casi por completo al desarrollo de software y a la programación. Mientras cursaba sus estudios universitarios, ya estaba creando videojuegos y herramientas digitales.

A nivel personal, mantiene un perfil bajo y evita la vida pública típica de otros empresarios tecnológicos. Vive en Carolina del Norte, donde también desarrolla una fuerte actividad ligada a la conservación ambiental, adquiriendo tierras para su preservación. A diferencia de otras figuras del sector, Sweeney suele definirse primero como ingeniero y programador, antes que como ejecutivo o magnate.

Los inicios de Epic Games

Los inicios de Epic Games se remontan a 1991, cuando Tim Sweeney, todavía estudiante universitario, fundó la empresa bajo el nombre Potomac Computer Systems, desde la casa de sus padres en Maryland. En esa primera etapa, el proyecto tenía un carácter casi artesanal: Sweeney programaba en soledad, y se ocupaba tanto del desarrollo, como de la distribución de sus primeros videojuegos para PC.

El primer título relevante fue ZZT, un juego de exploración con gráficos simples pero innovador para su época, ya que incluía un editor que permitía a los usuarios crear sus propios niveles. Tras ese lanzamiento, la firma adoptó el nombre Epic MegaGames y comenzó a colaborar con otros desarrolladores independientes.

Durante la década de 1990, la empresa creció de manera sostenida al especializarse en juegos de acción para computadoras personales y, especialmente, al desarrollar su propio motor gráfico.

Ese proceso culminó con el lanzamiento de Unreal en 1998 y del Unreal Engine, una tecnología que marcaría un punto de inflexión en la industria y posicionaría a Epic no sólo como creadora de videojuegos, sino también como un actor clave en el desarrollo de herramientas para otros estudios.

Con el tiempo, Epic MegaGames simplificó su nombre a Epic Games y trasladó su sede a Carolina del Norte, iniciando una etapa de expansión que sentó las bases de su crecimiento global. Ese recorrido temprano, apoyado en la innovación técnica y el control creativo, definió el ADN de la compañía desde sus primeros años.

De cuánto es la fortuna de Tim Sweeney

La fortuna de Tim Sweeney se estima en alrededor de 5.100 millones de dólares, según Forbes. Su patrimonio está directamente vinculado a su rol como fundador y principal accionista de Epic Games, empresa que mantiene una valuación multimillonaria en el mercado privado.

La mayor parte de esa riqueza proviene del éxito de Fortnite, uno de los videojuegos más rentables de la historia, y del Unreal Engine, el motor gráfico desarrollado por la compañía y licenciado a estudios de videojuegos, cine y televisión en todo el mundo. A diferencia de otros empresarios tecnológicos, Sweeney no diversificó masivamente en otros negocios, por lo que su fortuna depende casi por completo del crecimiento sostenido de Epic Games.