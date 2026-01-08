La policía tuvo que pagarle millones a delincuentes por no entender el funcionamiento de las criptomonedas + Seguir en









Por un insólito error, las autoridades quedaron en deuda con criminales narcotraficantes y hubo que pagar.

El fatídico error que costó millones a las autoridades suecas. Imagen: Freepik

El desconocimiento sobre cómo funcionan las criptomonedas y un error legal en una sentencia le costaron millones de dólares a la policía sueca. Un fallo emitido en términos de moneda tradicional en lugar de mantener el valor en bitcoin terminó generando una obligación inesperada de pagar a narcotraficantes.

La situación se volvió costosa para el Estado cuando la apreciación de bitcoin durante el proceso obligó a devolver parte del valor confiscado, a pesar de que los sentenciados ya habían sido condenados por tráfico de drogas. La indemnización millonaria fue consecuencia directa de esa falta de previsión legal y técnica.

Criptomonedas El desconocimiento sobre criptomonedas que costó millones. Imagen: Freepik El problema de la policía de Suecia que terminó con una indemnización millonaria En abril de 2019 la policía sueca había confiscado 36 bitcoins a traficantes de drogas que habían vendido estupefacientes por internet, como parte de una condena penal. En ese momento esos activos digitales tenían un valor aproximado de 150 000 dólares.

Sin embargo, en la acusación presentada ante el tribunal, la fiscal Tove Kullberg convirtió el valor de los bitcoins a coronas suecas y fijó la multa y decomiso en esa cantidad en moneda fiduciaria, en lugar de demandar que los delincuentes entregaran directamente los 36 bitcoins.

Dos años después, cuando la Autoridad de Ejecución estatal subastó los bitcoins para cubrir la deuda, el valor de la criptomoneda se había multiplicado sorprendentemente. Solo se necesitaron vender tres de los 36 bitcoins para cubrir la multa original. El resto (alrededor de 33 bitcoins, ahora equivalentes a más de un millón de dólares) tuvo que ser devuelto a los traficantes condenados, ya que legalmente no correspondía retener ese excedente.

Su primer caso con criptomonedas: la explicación de las autoridades Según las autoridades suecas, este fue uno de los primeros casos en los que se enfrentaron a una condena relacionada con criptomonedas. La fiscal que llevó el caso admitió que su conocimiento sobre bitcoin era limitado en ese momento y que no existía una guía clara para manejar activos digitales en procesos judiciales. La fiscal destacó que el error consistió en no mantener el valor de la sentencia en bitcoin, sino en convertirlo a moneda tradicional antes de tiempo. Señaló que es “lamentable” y que la lección aprendida es que el valor de las ganancias ilícitas en bitcoin debe conservarse como criptomoneda en los procedimientos futuros para evitar este tipo de consecuencias.

