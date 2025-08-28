Cientos de millones de dólares en criptomonedas perdidos: el plan de este inversor para recuperar su fortuna







La increíble historia del británico que sostiene que tiene una fortuna de miles de millones en un basurero de Newport.

La increíble historia del ahorrista que perdió millones en criptomonedas.

En el pasado, los ahorros no podían estar en otro lado que no fuera una alcancía, caja fuerte o cuenta bancaria. Pero con los cambios en la manera de manipular el dinero, en la actualidad pueden almacenarse en cualquier dispositivo. Esto es una gran ventaja, aunque para este trader de criptomonedas, es todo lo contrario, ya que perdió varios millones.

El británico James Howells asegura que tiene un disco duro con alrededor de 700 millones de euros que perdió al haber tirado a la basura sin querer. El hombre galés, considera que tiene esa cifra en bitcoins y otras criptomonedas. Esa unidad terminó por error en la basura cuando la desechó hace más de 10 años, en 2013.

La historia de James Howells y su disco duro perdido Después de haber perdido ese disco duro, no se sabe a ciencia cierta cuánto tardó el británico en reclamar esta situación a las autoridades encargadas del tratamiento de residuos, pero le informaron que para lograr encontrarlo se debería haber actuado con mayor rapidez, porque mientras más pasa el tiempo, más capas de basura se suman a las anteriores.

Si bien no se sabe cuándo realizó Howells el primer reclamo, sí se conoce que las autoridades le negaron el acceso al basurero en el año 2017. Mientras su fortuna crecía, su disco duro se iba enterrando cada vez más entre los desechos de los ciudadanos. Aunque el hombre no ha dejado de insistir durante los últimos años, no tuvo éxito.

Planea comprar el vertedero para recuperar sus criptomonedas No obstante, ha decidido no rendirse y tiene un plan integral para resolver el asunto de raíz. Después de recibir una repetida negativa, incluso ante sobornos en bitcoins, el tribunal superior acabo desestimando sus reclamos. El juez Keyser KC dijo que el reclamo "no tenía perspectivas de éxito".

Todo parecía indicar que era el fin de los reclamos de Howells, e incluso se había anunciado un plan para cerrar ese basurero y convertir parte del terreno en una granja solar. Pero el inversor actuó de inmediato: “Si el ayuntamiento de Newport estuviera dispuesto, potencialmente estaría interesado en comprar el vertedero 'tal cual', y he discutido esta opción con socios inversores. Es algo que está muy sobre la mesa” declaró, como última alternativa para la recuperación de su tesoro.

