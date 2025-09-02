Victoria Villarruel se diferencia de Javier Milei y visitó una fábrica en crisis

La vicepresidenta fue recibida por el presidente de FATE en el Día de la Industria y fue repudiada por los trabajadores de la empresa.

La recorrida de la titular del Senado a la central ubicada en la localidad de Victoria se dio en el marco del Día de la Industria Nacional. Allí, fue recibida por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla y por todo su equipo directivo.

"Me comentaron acerca de la actualidad de la empresa y de su producción, en un recorrido por todos los sectores" , indicó Villarruel en su cuenta de X.

En el Día de la Industria, visité la planta industrial de FATE, en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires. Agradezco el recibimiento del presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla y de todo su equipo directivo. Me comentaron acerca de la actualidad de la… pic.twitter.com/DbZKFvly0B

Sin embargo, la vicepresidenta también fue repudiada por los trabajadores de FATE , quienes la recibieron con carteles de protesta. "Defensora de genocidas" y "Aumento de Salario" fueron algunos de los textos de las pancartas.

visita villarruel fate "Defensora de genocidas" y "Aumento de Salario" fueron algunos de los textos de las pancartas contra Victoria Villarruel en FATE.

Además, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, le entregó un texto con reclamos.

En el escrito, presentaron quejas contra el modelo del gobierno nacional, pero también hacia la propia Villarruel: "En momentos en los que su gobierno ataca deliberadamente los puestos de trabajo en Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel visita la industria del neumático".

"Desde ya, la presencia de Victoria Villarruel (vicepresidenta del gobierno de Milei y clara defensora de los militares genocidas y del terrorismo de Estado), merece el mayor de los repudios en una fábrica cuyo componente obrero ha sufrido durante el proceso militar persecuciones, desapariciones forzadas y todo tipo de extrema violencia como padeciera la clase obrera toda en tan oscuros momentos", expresó el texto.

villarruel Alejandro Crespo sutna El secretario de SUTNA, Alejandro Crespo, le entregó un texto a Victoria Villarruel.

En ese sentido, los trabajadores calificaron también como una "verdadera provocación que se elija como fecha de la visita a la fábrica de neumáticos nacional FATE en el 'Día de la Industria', cuando ésta, al igual que las multinacionales Bridgestone y Pirelli, ha bajado su producción a la mitad, dado que ha decidido mudar sus inversiones a otro tipo de actividad".

"Esta visita de quien desempatara la votación a favor de la aprobación de la anti-obrera 'Ley Bases' se enmarca en un contexto nacional donde las patronales de todas las ramas industriales leen que los despidos y las desvinculaciones han generado el daño suficiente en la moral obrera para poder implementar cambios a la baja impensados en cualquier otro momento", prosiguió la nota.

Asimismo, indicó: "macabro plan general incluye el aumento exponencial de la represión y la persecución, la modificación de leyes ilegalmente para recortar derechos obreros y así su capacidad de defensa".

Y concluyó: "En el SUTNA venimos de una importante victoria en Córdoba y estamos de pie y en lucha por la reincorporación de cada compañero, sosteniendo en forma irrenunciable la defensa del poder adquisitivo, rechazando cualquier cambio negativo en el convenio colectivo, como desgraciadamente están imponiendo en centenares de fábricas en todo el país. Los trabajadores somos los verdaderos afectados por las importaciones indiscriminadas. La clase obrera debe intervenir en forma directa sobre ese control en defensa propia".