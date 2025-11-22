Pensó que iba a multiplicar sus millones con una particular criptomoneda, pero perdió toda su fortuna en horas + Seguir en









El colapso de un proyecto de criptomonedas transformó una jugada ambiciosa en la pérdida total de millones y reveló los riesgos de confiar en un solo activo.

Una apuesta arriesgada en criptomonedas llevó a un inversor a ver desaparecer sus millones. Kaboompics.com

Las criptomonedas generan fascinación porque prometen oportunidades capaces de mover millones, aunque sus riesgos pueden sorprender incluso a los más experimentados. En un escenario donde cada decisión se amplifica, una mala jugada cambia destinos de un día para otro.

En ese terreno se movió Ran Neuner, un inversor que buscó una apuesta audaz y terminó frente a una caída que sacudió al mercado. Su historia sirve como alarma para cualquiera que confíe de más en un solo proyecto digital.

experiencia-en-programacion-con-una-persona-que-trabaja-con-codigos-en-la-computadora Una mala decisión en criptomonedas terminó por borrar millones en cuestión de horas y expuso cómo una sola apuesta puede desestabilizar todo un plan financiero. Freepik La historia de Ran Neuner y cómo perdió 100 millones en criptomonedas Ran Neuner inició su camino con reconocimiento y ambición. Su presencia en el sector creció gracias a movimientos rápidos y a una confianza absoluta en ciertos activos. Esa seguridad lo llevó a formar una cartera enorme basada en un proyecto que parecía sólido.

El punto crítico llegó cuando apostó la mayor parte de su capital a Terra (LUNA), una moneda que muchos veían como una revolución financiera. Su inversión se convirtió en el centro de su estrategia, y eso lo dejó expuesto a un golpe inesperado.

En cuestión de horas, el desplome de LUNA borró prácticamente toda su fortuna. El retroceso no solo lo afectó en lo económico. También lo enfrentó a un derrumbe emocional que lo obligó a revisar sus decisiones y a reconocer la fuerza de la codicia.

Tras el impacto, Neuner señaló fallas que hoy comparte como lecciones. Subrayó la importancia de la diversificación, de escuchar críticas y de no dejar que la euforia tome el control. Su caída muestra cómo un único error puede arrasar con años de progreso en el mundo cripto.

