SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de noviembre 2025 - 09:30

Necesitarás un manual de instrucciones: el nuevo teclado que transformará tu manera de escribir

Un diseño inesperado llega para cambiar la escritura con un giro que sorprende a los aficionados de la tecnología.

Un teclado fuera de lo común irrumpe con una propuesta que atrapó a millones.

Un teclado fuera de lo común irrumpe con una propuesta que atrapó a millones.

Pixabay

En un mercado que mueve millones y no se detiene, la innovación tecnológica marca el ritmo de cómo trabajamos, nos comunicamos y resolvemos tareas cotidianas. Cada avance redefine hábitos y abre caminos inesperados. En ese sentido, Google sorprendió a todos con un invento algo particular.

Ese impulso creativo toma forma en un dispositivo que apunta a cambiar la experiencia de escritura desde su diseño. Su propuesta rompe con lo conocido y promete un giro literal en cada interacción.

Informate más
Embed - Gboard / Gboard Dial Version

El nuevo invento de Google que sorprendió a más de uno: cómo funciona este teclado

Google Japón impulsó un teclado que se apoya en un enfoque circular para escribir. Su estructura reemplaza las clásicas teclas por discos que giran y permiten seleccionar cada carácter con una dinámica distinta a la habitual.

El corazón del invento está en su sistema de diales, donde cada grupo de letras se ubica en anillos superpuestos. Este método reduce el espacio y facilita una navegación más fluida, sin perder precisión.

A diferencia de los teclados tradicionales, cada dial trabaja de forma independiente. Hay discos para números, símbolos y funciones, lo que crea un esquema ordenado que evita errores y mantiene el control en cada giro.

La apuesta de Google también incluye opciones para personalizar el dispositivo y adaptarlo a diversos entornos. Desde colores hasta accesorios, el plan suma variantes que acompañan un uso más cómodo y una estética pensada para quienes buscan diferenciarse.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias