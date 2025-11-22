Necesitarás un manual de instrucciones: el nuevo teclado que transformará tu manera de escribir + Seguir en









Un diseño inesperado llega para cambiar la escritura con un giro que sorprende a los aficionados de la tecnología.

Un teclado fuera de lo común irrumpe con una propuesta que atrapó a millones. Pixabay

En un mercado que mueve millones y no se detiene, la innovación tecnológica marca el ritmo de cómo trabajamos, nos comunicamos y resolvemos tareas cotidianas. Cada avance redefine hábitos y abre caminos inesperados. En ese sentido, Google sorprendió a todos con un invento algo particular.

Ese impulso creativo toma forma en un dispositivo que apunta a cambiar la experiencia de escritura desde su diseño. Su propuesta rompe con lo conocido y promete un giro literal en cada interacción.

Embed - Gboard / Gboard Dial Version El nuevo invento de Google que sorprendió a más de uno: cómo funciona este teclado Google Japón impulsó un teclado que se apoya en un enfoque circular para escribir. Su estructura reemplaza las clásicas teclas por discos que giran y permiten seleccionar cada carácter con una dinámica distinta a la habitual.

El corazón del invento está en su sistema de diales, donde cada grupo de letras se ubica en anillos superpuestos. Este método reduce el espacio y facilita una navegación más fluida, sin perder precisión.

A diferencia de los teclados tradicionales, cada dial trabaja de forma independiente. Hay discos para números, símbolos y funciones, lo que crea un esquema ordenado que evita errores y mantiene el control en cada giro.

La apuesta de Google también incluye opciones para personalizar el dispositivo y adaptarlo a diversos entornos. Desde colores hasta accesorios, el plan suma variantes que acompañan un uso más cómodo y una estética pensada para quienes buscan diferenciarse.

