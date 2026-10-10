Cómo impactan los problemas financieros de los colaboradores en el clima laboral

El estrés por las deudas, la incertidumbre sobre los gastos del mes o la dificultad para cubrir necesidades básicas pueden afectar la concentración, el bienestar, las relaciones y también la percepción que los colaboradores tienen de su trabajo.

Más que preguntarnos si “el salario define el clima”, quizás sea necesario preguntarnos cuánto margen tiene una persona para vivir y trabajar con tranquilidad.

En un contexto en el que la morosidad y las dificultades para llegar a fin de mes alcanzan a una parte importante de la población, hay una pregunta que empieza a ganar relevancia para las organizaciones: ¿qué impacto tienen los problemas económicos personales en la experiencia laboral de las personas y la construcción de la cultura de las empresas?

Aunque las finanzas personales puedan parecer un asunto ajeno al ámbito laboral, las personas no dejan sus preocupaciones económicas en la puerta de la oficina.

El estrés por las deudas, la incertidumbre sobre los gastos del mes o la dificultad para cubrir necesidades básicas pueden afectar la concentración, el bienestar, las relaciones y también la percepción que los colaboradores tienen de su trabajo.

Durante mucho tiempo se sostuvo que el salario no es el principal factor que determina un buen clima laboral. Y esto sigue siendo relevante: la confianza, el reconocimiento, el liderazgo, el sentido de pertenencia y las oportunidades de desarrollo tienen un peso significativo en la experiencia de las personas.

Existe una diferencia entre el salario como elemento de satisfacción y la seguridad económica como condición para transitar la vida cotidiana con un menor nivel de estrés. Cuando una persona no logra cubrir sus necesidades, acumula deudas o enfrenta una situación de morosidad, la preocupación puede ocupar una parte importante de su energía mental.

Por eso, más que preguntarnos si “el salario define el clima”, quizás sea necesario preguntarnos cuánto margen tiene una persona para vivir y trabajar con tranquilidad.

De lo individual a lo colectivo

Las dificultades financieras son, en principio, personales. Sin embargo, cuando muchas personas dentro de una organización atraviesan simultáneamente un contexto económico complejo, pueden aparecer efectos sobre la experiencia colectiva.

Mayor preocupación, menor capacidad de concentración, cambios en las relaciones interpersonales, aumento del ausentismo o una percepción más negativa sobre el futuro pueden terminar reflejándose en distintos indicadores de clima y compromiso.

Esta situación también plantea un desafío para las mediciones de experiencia de los colaboradores. Una encuesta de clima no ocurre en un vacío. Las personas responden desde su realidad y desde el contexto que están atravesando. El desafío para las organizaciones es interpretar esos resultados sin atribuir automáticamente al clima interno aquello que puede estar influido por factores externos.

El “to-do” de las empresas

Las organizaciones no pueden ni deberían asumir la responsabilidad de resolver las finanzas personales de cada colaborador. Pero sí pueden generar condiciones que acompañen a las personas cuando atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

Entre las iniciativas que pueden formar parte de una estrategia de bienestar financiero se encuentran la educación financiera, con herramientas para organizar las finanzas, planificar gastos, comprender el uso del crédito y tomar decisiones con mayor información; y los beneficios que ayuden a aliviar gastos cotidianos, como descuentos o convenios vinculados con alimentación, salud, educación, transporte u otros consumos habituales.

También pueden resultar útiles los convenios y soluciones financieras que permitan acceder a determinadas herramientas o servicios en condiciones favorables, siempre bajo criterios de transparencia y cuidado, así como herramientas de planificación que ayuden a ordenar ingresos y gastos, establecer objetivos y anticipar compromisos financieros.

Otra alternativa es facilitar el acceso a asistencia profesional y confidencial para quienes atraviesan situaciones de endeudamiento o estrés financiero, preservando siempre la privacidad de las personas. A su vez, la dimensión económica puede integrarse a las políticas generales de bienestar de la organización, entendiendo que la salud financiera también puede formar parte de una experiencia laboral saludable.

Cuando la naturaleza del trabajo lo permite, determinadas alternativas de flexibilidad pueden contribuir además a que las personas gestionen situaciones personales complejas sin que eso implique necesariamente desvincularse de sus responsabilidades laborales.

Para definir qué medidas tienen sentido, el punto de partida debería ser la escucha: ¿qué necesitan hoy las personas que forman parte de la organización?

También es fundamental el rol de los líderes. Muchas veces, las organizaciones no se enteran de que una persona está atravesando dificultades económicas hasta que el impacto aparece en su desempeño, su asistencia o sus vínculos. Construir una cultura de confianza implica también generar espacios donde pedir ayuda no sea vivido como una amenaza ni como una señal de debilidad.

Lo cierto es que una cultura de confianza no elimina los problemas económicos, pero puede hacer una diferencia en la manera en que las personas los atraviesan.

CEO de Great Place to Work Argentina